La démolition du bâtiment est effectuée dans le cadre du rapport sur les dommages environnementaux numéro SEDEMA / DGEIRA / DEIAR / 002946/2019 (Photo: Gouvernement de Mexico)

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, a annoncé que la démolition de l’immeuble de bureaux situé à Periférico Sur 3042, la mairie d’Álvaro Obregón, durera 60 jours. La démolition de la propriété, connue sous le nom de Torre Asjufi, aura une valeur de 30000000 pesos et il sera payé par le développeur qui l’a construit.

C’est un bâtiment de 11 niveaux sous le sol et 18 niveaux au-dessus du trottoir, dont la construction atteint 75% de progression avant d’être suspendu pour être situé dans des terres protégées. Sous l’asphalte, les travaux comprennent 26 141,39 mètres carrés de construction et ajoutent 26 881,58 mètres carrés au-dessus du sol.

Le développeur du projet (Asjufi Consultores Inmobiliarios SA de CV) construit sans autorisation, envahi une zone fédérale et ignoré le déni environnemental qui consiste à construire sur un plan d’eau (le barrage d’Anzaldo), comme l’a rapporté le gouvernement de Mexico.

La démolition de la propriété durera 60 jours et 80 travailleurs y participeront (Photo: Gouvernement de Mexico)

La propriété a été construite Sans opinion d’impact urbain, sans manifestation d’impact environnemental et sans démontrer l’utilisation du sol nécessaire. En outre, le gouvernement a trouvé des irrégularités dans la démonstration de construction.

Malgré toutes les infractions à la réglementation, ils ont été investis 402 051 855 pesos pour la construction de l’immeuble.

«Dans la ville, nous terminons la corruption et impunité immobilière des administrations précédentes», A déclaré la responsable via son compte Twitter ce lundi.

La démolition de la propriété durera 60 jours et en elle 80 travailleurs participeront du Secrétariat de l’Environnement (Sedema), du Secrétariat des Travaux et Services (Sobse), du Secrétariat de la Sécurité Citoyenne (SSC), du Secrétariat de la Gestion Intégrale des Risques et de la Protection Civile (Sgirpc) et de l’Institut de Vérification Administrative (Invea) de la Mexico.

C’est en juillet 2019 que Sedema a décidé la démolition de la propriété, ainsi que une amende de 61 441 843,33 pesos à l’immobilier. Le représentant légal du promoteur a déposé un procès en nullité devant le tribunal administratif de Mexico; cependant, l’appel a finalement été rejeté par la Cour et il a été convenu que la Direction générale de l’évaluation d’impact et de la réglementation environnementale (DGEIRA) procéderait à la démolition.

Selon le gouvernement de la capitale, la démolition des ouvrages du projet “3042 Immeuble de bureaux périphérique” est réalisée dans le cadre de la Numéro de rapport sur les dommages environnementaux SEDEMA / DGEIRA / DEIAR / 002946/2019.

La démolition aura une valeur de 30000000 pesos et sera payée par le promoteur (Photo: Gouvernement de Mexico)

Vendredi dernier, le 6 novembre, Sheinbaum Pardo a annoncé le début de la démolition, qui a commencé par le démantèlement des structures de surface et des pièces légères, pour continuer avec des pièces en béton et en métal.

«Ce n’est pas seulement une sanction administrative, mais il y a une sanction pénale et le bureau du maire d’Álvaro Obregón et le gouvernement de la ville veulent aller au fond et même démolir le bâtiment, car il ne peut y avoir d’impunité dans ces cas », a déclaré le responsable lors d’une conférence de presse.

Il a souligné que son administration soutient l’investissement privé de la ville, mais dans le cadre légal et honnêtement dans les espaces où cela peut être fait selon la loi et en tenant compte des voisins.

Claudia Sheinbaum a déclaré que l’un des objectifs du gouvernement est de réorganiser le ministère du Développement urbain et du Logement pour en faire une institution octroi de permis conformément à la norme.

