L’Institut national électoral a conclu que le PT avait été victime de violence politique sexiste lors de sa session du 26 novembre (Photo: Cuartoscuro)

Pour le député Adriana Davila, le législateur qui l’a violée en raison de son sexe, Gerardo Fernández Noroña, doit assumer la responsabilité de ses actes et respecter les sanctions imposées par les institutions, même quand j’ai rendu public votre préférence pour ne pas obéir à un ordre qui vous amène à vous excuser.

“Nous n’avons pas à fermer les yeux et nous n’avons pas à normaliser ce qui mène parfois à la mort. Le seigneur a mis mon intégrité en danger, il a mis en doute mon intégrité, a remis en question le respect et la décence avec lesquels je fais mon travail a remis en question et aussi la sécurité de ma famille, ma fille et la vérité que je ne peux pas le permettre», A déclaré le législateur du Parti d’action nationale (PAN).

Fernandez Noroña, député du parti travailliste, s’est opposé à toute disposition qui l’amène à s’excuser auprès d’Adriana Dávila, après l’avoir offensée et lui avoir fait remarquer qu’elle appartenait à un réseau de traite des femmes, dans un Acte public organisé au Patio Vitral du Congrès de Tlaxcala le 4 octobre 2019.

Nous n’avons pas à fermer les yeux et nous n’avons pas à normaliser ce qui mène parfois à la mort. L’homme a mis mon intégrité en danger, il a remis en question mon intégrité, a déclaré le PAN (PHOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

“Pour ce que, Lorsque l’infraction a été prouvée, le conseil d’administration de la Chambre des députés, instance hiérarchique supérieure, a été lié à l’effet qu’il a procédé à la détermination de la sanction correspondante., ainsi que la Commission exécutive pour l’attention aux victimes, pour mettre en œuvre des mesures de réparation globales prises en faveur de la victime », a déterminé l’organe électoral.

Cependant, Avant que cette résolution ne soit connue, le député avait déclaré qu’il ne demanderait aucune excuse, dans le cas où cela a été fourni à titre de sanction.

«La traite des êtres humains est un problème très grave et Tlaxcala est l’un des endroits. Ils me disent qu’il y a un député qui était sénateur, et que est lié à ce sujet [grupos criminales de trata] et c’est plus gourmand que la chingadaJe ne sais pas si c’est vrai ou pas mais à Tlaxcala les problèmes continuent, donne-moi des éléments pour lui donner une merde la prochaine fois que j’ouvre la bouche»Fernández Noroña a déclaré à cette occasion et, bien qu’elle ait reconnu son erreur, le législateur du PAN a déclaré que la question devrait être résolue par les institutions, la défense juridique devrait prévaloir.

Elle a déposé plainte auprès de l’INE et du bureau du procureur général, a également demandé la protection des autorités fédérales et locales en raison du risque que ces déclarations représentaient pour elle, sa famille et, en particulier, pour sa fille. Plus de 12 mois plus tard, la Chambre des députés déterminera la sanction appropriée.

Le législateur du Parti travailliste a rendu public son intention de ne pas s’excuser pour ses commentaires contre la politique d’action nationale (Photo: Twitter @adrianadavilaf)

“Ce que je ne peux pas permettre, c’est que quelqu’un pense que, par sa position et par la vigueur, il peut venir offenser. Le message que cela me laisse ne concerne pas seulement le député ni Adriana Dávila, il s’agit de commencer à travailler sur le respect, Ni violents ni violents, les violés n’ont pas à permettre que», A déclaré le député lors de l’entretien avec Rubén Luengas à La Octava ce 27 novembre.

Adriana Dávila a souligné que laisser passer l’infraction serait se donner un luxe et un mauvais exemple dans un pays en crise de violence contre les femmes.

Le législateur a déjà été qualifié de misogyne, en juin de l’année dernière, par exemple, C’était un public qui offensait une femme, qu’il appelait «brute», de ne pas comprendre, selon lui et aussi de ne pas savoir lire. L’événement s’est déroulé via Internet, où la question de l’aéroport international de New Mexico a été abordée.

“Oh femme non tu es plus brute parce que vous ne pouvez pas lire. Il y a des arguments plus fallacieux pour ceux qui défendent la construction de l’aéroport sur le lac Texcoco. Il est donc juste que je leur dise là qu’ils parlent », écrit-il sur les réseaux sociaux.

Plus de 12 mois après l’infraction, la Chambre des députés déterminera la sanction appropriée (Photo: avec l’aimable autorisation de la Chambre des députés)

Quelques semaines Après ses propos contre Dávila Fernández, le député a explosé lors de la conférence de presse, où il a été interrogé sur son attitude machiste.. C’était le 28 octobre au Café La Parroquia, à Xalapa Veracruz, où Les législateurs du PT ont assisté aux médias.

À un moment donné, un journaliste et Fernández Noroña se sont parlé et il a réagi avec irritation en partant. Ils lui ont dit “no mame”, ce qui a déclenché sa fureur et a affirmé que s’il avait dit cela, ils l’auraient déjà accusé de violence sexiste, alors qu’il rougissait de colère., à laquelle, les journalistes lui ont dit de ne pas généraliser et là, ils lui ont rappelé ses actions misogynes à la Chambre des députés.

