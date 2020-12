Présidence

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a répondu ce jeudi dans sa conférence de presse au Parti d’action nationale (PAN), «ne vous inquiétez pas» et que «ce n’est pas la même chose qu’eux», après avoir demandé à l’Institut national électoral (INE) surveiller le président pour l’empêcher de favoriser le Parti de la régénération nationale (Morena), dont il est le fondateur.

2 Eh bien, regardez, juste pour répondre que nous ne sommes pas les mêmes. Comme ils ont ces pratiques … Il n’est pas nécessaire de présenter des preuves, c’est dans le domaine public de savoir comment, quand ils étaient au gouvernementIls ont utilisé le budget et utilisé le gouvernement pour soutenir leurs candidats et leur parti. Nous sommes différents nous avons des convictions, nous sommes des démocrates.

Alors ne t’inquiète pas on ne fait pas de fraude, on n’a pas volé d’élections, c’est aussi simple que ça, et on va être respectueux des lois électorales », a indiqué le président mexicain.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

En ce sens, le président mexicain a été clair quand il a dit que pendant cette période seulement “je vais où permis, conformément à la loi électorale, et je ferai ce que la loi me permet également, Je ne peux pas enfreindre la loi, nous allons être respectueux ».

Il a également mentionné que pendant toute cette période, il veillera à ce qu’ils “garantissent élections propres et libres et laisser le peuple choisir, qu’il n’y a pas achat de vote, comme c’était le cas ces derniers temps, qu’il ne soit pas trafiqué avec la pauvreté du peuple, comme c’était le cas sous l’ancien régime ».

D’un autre côté, il a appelé n’utilisez pas le budget public destiné à gouvernements municipaux et étatiques et même au niveau fédéral pour la distribution de «garde-manger, haricot avec charançon, comme ils l’ont fait ». Il a également mentionné que des pratiques telles que vote des personnes décédées ou la falsification de dossiers, qui constitue un fraude.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Concernant ce problème, López Obrador a également averti que “Les crimes électoraux ne vont pas se chevaucher”, outre le fait que ces crimes sont actuellement considérés comme des crimes graves, ils «peuvent représenter prison sans caution».

Mardi, le président a déclaré lors de la conférence de presse que J’enverrais des lettres aux gouverneurs du pays, dans le but que ces n’interférez pas dans le processus électoral. “Comment Madero l’a fait lorsque des élections ont eu lieu, c’est une chose unique, qui montre qu’il était un vrai démocrate », a-t-il déclaré.

Au cours de cette même occasion, il a mentionné que quel que soit le gagnant des concours, son administration «se conformera à la volonté du peuple, ce que les gens déterminent, nous n’allons pas entrer dans quoi que ce soit, en faveur de pas de candidat, pas de parti». Ceci sous la fin que consolider la démocratie dans le pays et ce n’est pas l’argent qui domine.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Il est à noter qu’une réponse a déjà été rendue sur le plainte présenté par le National Action Party (PAIN) devant le Conseil général de l’Institut national électoral (INE) contre le président et diverses chaînes de télévision publiques pour violer le principe d’impartialité et le modèle de communication politique prévues aux articles 41 et 134 de la Constitution.

À cet égard, la Chambre régionale spécialisée du Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral (TEPJF) a jugé que la Les conférences de presse matinales du président López Obrador n’ont pas violé l’interdiction de la propagande électorale pendant la journée démocratique de Coahuila et Hidalgo.

Cette plainte avait demandé le suspension des émissions matinales dans les deux états qui menaient des processus électoraux, cependant, depuis le 11 septembre, l’INE a qualifié cette demande d’irrecevable, décision qui était approuvé par le TEPJF.

“Ils sont infractions inexistantes attribué au Président de la République, au Coordonnateur général de la communication sociale et porte-parole de la présidence, Jesús Ramírez Cuevas », au motif que la conférence du matin est un exercice de questions et réponses protégé sous le la liberté d’expression et le Droit à l’information.

