PHOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a ratifié que pour le moment il ne reconnaîtra pas le président élu des États-Unis, Joe Biden.

“Je veux informer le peuple mexicain qu’en ce qui concerne les élections aux États-Unis, la position du gouvernement que je représente est d’attendre que les autorités américaines en charge du processus électoral décident du vainqueur de la présidence”, a-t-il expliqué.

Lors de sa conférence de presse du matin, le chef de l’exécutif a assuré qu’il n’interviendrait pas par «respect».

«Nous ne pouvons pas agir de manière imprudente et ce n’est pas seulement une question de forme, c’est aussi une question de fond. J’ai le pouvoir et en même temps l’obligation de me conformer au mandat constitutionnel en matière de politique étrangère, il établit que la politique étrangère doit être guidée par les principes de non-intervention et d’autodétermination des peuples, c’est essentiellement ce qu’a dit le président Juárez «Le respect des droits d’autrui est la paix» ».

“Nous ne pouvons pas nous mêler de la politique des autres pays, nous devons être respectueux de la décision que prennent les peuples, que font les gouvernements étrangers, cela ne signifie pas que nous sommes contre ou en faveur de qui que ce soit”, a-t-il conclu.

Sur les critiques qu’il a reçues pour sa décision et les effets possibles sur les relations bilatérales sous la présidence de Biden, a-t-il déclaré.

“Ils avaient l’habitude de ne pas respecter la Constitution, ils avaient l’habitude d’avoir une opinion sur tout quand il faut agir avec respect. Nous voulons qu’il n’y ait aucune ingérence étrangère dans nos affaires. Le Mexique est un pays libre et souverain. Nous ne sommes pour aucun parti, nous avons une très bonne relation avec le gouvernement du président Donald Trump, car il y a eu une relation de respect, de non-intervention, et nous n’avons aucune différence avec le candidat du Parti démocrate, M. Biden, même quoi Je me suis rencontré, il y a quelques années, nous n’avons rien contre l’éventuel président élu, maintenant candidat et nous n’avons rien contre le Parti démocrate ».

Le président a rappelé le cas de la Bolivie et a assuré qu’un an après que la situation était “très grave”, Luis Arce a pris ses fonctions grâce au processus électoral et il l’a félicité.

López Obrador a rappelé qu’en 2006 le Président Zapatero de l’Espagne a félicité Felipe Calderón au Mexique, malgré le fait que les processus juridiques et les ressources étaient en cours d’élaboration.

Le président a lu l’article de la Constitution qui dicte la politique étrangère du Mexique et a justifié sa décision. Il a assuré avoir échangé des points de vue avec Marcelo Ebrard sur la reconnaissance de Biden et a décidé d’utiliser sa faculté comme président pour attendre.

Information en développement …