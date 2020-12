15 minutes. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a demandé dimanche à l’administration du président Donald Trump de prendre les précautions voulues contre la nouvelle variante du coronavirus qui a émergé au Royaume-Uni et qui se propage rapidement.

Lors d’une conférence de presse pour parler de la pandémie, il a souligné que plusieurs pays ont interdit l’entrée de personnes voyageant en provenance du Royaume-Uni et que 120 autres exigent un test négatif avant de prendre un vol dans ce pays pour venir chez eux.

Mais Les États-Unis (USA) n’ont pris aucune mesure en réponse à la mutation du virus. De l’avis du gouverneur démocrate, c’est «répréhensible».

Cuomo s’est interrogé sur le fait que 6 vols quotidiens arrivent toujours de ce pays à l’aéroport John F. Kennedy (JFK) à New York. “Nous n’avons absolument rien fait.”

“Pour moi c’est répréhensible, car c’est ce qui s’est passé au printemps“lorsque la pandémie a explosé aux Etats-Unis. De plus, il a déclaré qu’à ce moment” la variante au Royaume-Uni arrive par avion à l’aéroport JFK “.

“120 pays exigent un test. Nous ne le faisons pas. D’autres pays européens ont imposé une interdiction. Nous ne l’avons pas et aujourd’hui la variante prend un avion et atterrit au JFK. Combien de fois dans la vie devez-vous faire la même erreur avant d’apprendre? », Dit-il.

Matière fédérale

Il a rappelé que l’Autorité portuaire, qui gère les ponts, autoroutes et ports de New York et du New Jersey, n’a pas le pouvoir d’interdire les passagers ou de surveiller leur état de santé. C’est une tâche du gouvernement fédéral.

Le 14 décembre, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a mis en garde contre une “nouvelle variante” du coronavirus qui se propage très rapidement, qui a été identifiée au Royaume-Uni.

Hancock a assuré que Des scientifiques britanniques ont détecté “une nouvelle variante du coronavirus qui pourrait être associée à une propagation plus rapide dans le sud de l’Angleterre“.

Cuomo a demandé au gouvernement fédéral de envisager de multiples restrictions à la suite de la nouvelle variante de coronavirus. Par exemple, l’imposition de tests obligatoires aux personnes voyageant du Royaume-Uni aux États-Unis et une nouvelle interdiction de voyager depuis l’Europe.

Selon Cuomo, les actions qu’il recommande sont basées sur les leçons apprises en mars, lorsque le gouvernement fédéral a tardé à imposer une interdiction de voyager en Europe qui a permis au virus de se propager de manière incontrôlable dans l’État de New York et dans le pays.

En outre, le gouverneur a indiqué qu’il y avait 6 185 patients COVID-19 dans les hôpitaux, 23 de moins que samedi, 822 nouvelles admissions et 123 décès.