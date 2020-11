Le CDMX restera à un feu orange pendant encore une semaine (Photo: Rebecca Blackwell / AP)

Bien que le 29 juin Mexico est passée du rouge à l’orange, en raison de la diminution du taux d’occupation des hôpitaux, après plus de trois mois de maintien de la même catégorie de feux épidémiologiques, la disponibilité des lits dans les centres de soins a légèrement diminué. Claudia Sheinbaum Pardo conseillé respecter les mesures mises en place pour éviter que la capitale ne vire au rouge.

“Entre le 11 octobre et le 6 novembre, le nombre de lits occupés dans les hôpitaux a augmenté de 12%. Plus important encore, la tendance a changé, a cessé de baisser et a commencé à augmenter légèrement. Le pourcentage d’occupation de l’hôpital est passé de 37 à 42% en moins d’un mois. Ces données nous génèrent alerte», A déclaré le chef du gouvernement de la ville dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux.

À la suite de la surveillance des soins hospitaliers à Mexico, le iAdmission quotidienne moyenne de 227 personnes dans les cliniques et hôpitaux au cours du mois de septembre. Le mois suivant, un augmentation de 11 cas, ainsi la moyenne a été placée dans 238. Jusqu’ici ce mois-ci novembre la moyenne s’est poursuivie avec une tendance à la croissance, puisque, en moyenne, 243 patients ont été admis par jour.

En ce sens, de la 11 octobre, quand il y avait 3472 personnes hospitalisées, jusqu’au 6 novembre il y avait augmentation de 300 patients. Le dernier décompte enregistré à 3872 patients hospitalisés.

Claudia Sheinbaum a également annoncé qu’elle retournerait à ses activités lorsqu’elle sera testée négative pour le COVID-19 (Photo: Capture d’écran)

Face au rebond du nombre de personnes ayant nécessité une hospitalisation en raison du COVID-19, les autorités de la capitale ont décidé de garder le feu orange, mais ils ont publié une série de mesures sanitaires. Celles-ci dureront 15 jours et entrera en vigueur à partir de lundi 9 novembre.

Jusqu’à cette semaine, des établissements comme casinos, gymnases et restaurants Ils sont autorisés à ouvrir jusqu’à 23h00. Cependant, les nouvelles mesures prévoient que Ces entreprises devront mettre fin à leurs activités à 22h00.. D’autre part, le nombre maximum les gens dans les événements de l’hôtel seront 10 pour les lieux fermés, aussi bien que 25 pour les places ouvertes.

Lundi sera également le début de l’un des événements commerciaux les plus importants du pays, la bonne fin. Compte tenu de cela, Sheinbaum a souligné que l’augmentation du nombre de jours de l’événement était une mesure prise entre les autorités sanitaires et les hommes d’affaires dans le but de éviter les infections massives par COVID-19. Il a également rappelé que les achats en ligne seront encouragés.

Malgré l’augmentation du nombre d’hospitalisations, les autorités ont exclu la mise en œuvre de sanctions pour manquement à la garde (Photo: Cuartoscuro)

En ce moment, dans la capitale Il y a 158 colonies d’attention prioritaire, celles-ci concentrent 41% du total des cas dans l’entité. Sheinbaum a souligné que Les travaux seront renforcés tels que la surveillance épidémiologique porte-à-porte, les campagnes d’information, l’installation de kiosques sanitaires, la suspension temporaire du commerce sur la voie publique et l’assainissement des espaces publics. Aussi augmenter le nombre de tests PCR pour prévenir les contagions et s’occuper rapidement des cas confirmés.

«Nous sommes une ville démocratique et libertaire. Nous ne prendrons aucune mesure, jamais, comme des amendes ou déclarer un état de siège»Il a déclaré. De plus, il a reconnu que participation citoyenne C’est un facteur qui a aidé Mexico à progresser dans cette crise sanitaire.

À ce jour Le CDMX rapporte 166895 cas positifs cumulés pour le COVID-19. D’autre part, les registres de capital 15526 décès à cause de la maladie.

Claudia Sheinbaum a recommandé de continuer à assister aux mesures de prévention établies par le ministère de la Santé utilisation correcte des masques faciaux, lavage fréquent des mains, évitez les foules et gardez une distance saine à tout moment. Au moindre symptôme, il vaut mieux rester à la maison et envoyer un SMS avec le mot covid19 au 51515. Dans le cas où les travailleurs confirmés avec COVID-19 ont des conséquences sur le travail en raison du maintien des 15 jours de protection, les autorités fournissent des conseils juridiques par e-mail procuraduriatrabajocdmx@gmail.com ou un message au nombre de WhatsApp +55 4323-8279.

