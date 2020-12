Ce dimanche, la deuxième journée de vaccination contre Covid-19 a commencé à Mexico.

Ce samedi, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, après avoir rencontré Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de la capitale du pays, et membres de la Federal Health, Le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé un jour l’application de vaccins au personnel de santé qui sera à Mexico et Coahuila.

La Un deuxième jour d’application aux personnes en première ligne de soins contre la pandémie était prévu ce lundi 28 décembre, mais le président a informé que la vaccination aura lieu ce dimanche 27

Dans un message Twitter, López Obrador a indiqué que la possibilité d’agrandir les lits, l’équipement et le personnel de santé pour assister à l’urgence à Mexico a également été évaluée, qui est sur un feu rouge avec un risque maximal de contagion.

“Nous nous avons rencontré le chef du gouvernement et des membres du secteur fédéral de la santé. Nous évaluons le plan l’expansion des lits, des équipements et des médecins pour la ville et d’autres entités, ainsi que la deuxième livraison de vaccins et d’application à partir de demain au personnel médical qui traite le COVID»C’était le bref message du président.

Information en développement …