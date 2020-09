Récemment, un de mes patients a emprunté de l’argent à un usurier juste pour prendre un taxi privé jusqu’à l’hôpital. Quand nous avons eu un problème pour localiser ses résultats de test, elle s’est effondrée, à juste titre furieuse. Elle ne pourrait probablement pas trouver l’argent pour rentrer. Une autre patiente, une femme âgée, était tellement effrayée par le COVID-19 qu’elle avait évité l’hôpital pendant des jours. Elle est décédée quelques heures après son arrivée – d’une infection urinaire traitable qui était entrée dans son sang.

En tant que médecin dans un petit hôpital rural ici en Afrique du Sud, j’ai vu la myriade de façons dont le COVID-19 a bouleversé la vie et les soins médicaux, menant à des conséquences tragiques, même indirectement.

L’Afrique du Sud est en train de devenir rapidement une zone chaude du COVID-19, avec plus de 470 000 cas confirmés, le cinquième plus élevé au monde. Il y a maintenant plus de 11 000 personnes confirmées dans un pays de seulement 58 millions d’habitants.

Selon un rapport du Conseil sud-africain de la recherche médicale, il y a eu 17 000 décès supplémentaires du 6 mai au 14 juillet par rapport aux données des deux dernières années. Cela reflète ce que je vois tous les jours: les décès augmentent, et certains sont dus au COVID-19, mais beaucoup plus résultent de personnes incapables de se rendre à l’hôpital en raison de la détérioration des conditions économiques ou du report du traitement jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Cela inclut les personnes ayant des problèmes mineurs – comme mon patient avec une simple infection des voies urinaires qui avait peur de se rendre à l’hôpital – et ceux qui recherchent un traitement pour des maladies graves comme le VIH / SIDA et la tuberculose (TB).

En Afrique du Sud, près de huit millions de personnes vivent avec le VIH. Dans un pays où il y a un peu plus de dix ans, la maladie tuait plus de 800 personnes chaque jour, il est terrifiant de voir se dérouler une situation où les gens ne peuvent plus accéder à des traitements vitaux. Et selon un rapport récent, les personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose courent deux fois plus de risques de mourir du COVID-19.

J’étais un petit enfant au plus fort de l’épidémie de sida ici, mais je me souviens encore quand un diagnostic de VIH était une condamnation à mort garantie. Aujourd’hui, le VIH est une maladie chronique qui peut être gérée avec succès grâce à un traitement. J’ai vu des patients complètement transformés – d’émaciés et apathiques à en bonne santé et prospères – après seulement quelques mois de traitement antirétroviral. C’est stupéfiant pour moi, même en tant que médecin. À moins de trouver un moyen de maîtriser la pandémie, ce progrès transformateur pourrait être menacé. Les enjeux ne pourraient être plus élevés.

Ce qui peut être fait?

Je ne suis qu’un médecin essayant de faire de mon mieux pour les patients, mais il n’y a pas grand-chose qu’un médecin ou un petit hôpital peut faire. Nous avons besoin d’un plan mondial. Cette pandémie ne se soucie pas de savoir d’où vous venez ni où vous vivez. Le faire taire un endroit ne signifie rien s’il fait rage ailleurs. Et nous devons l’étouffer complètement.

Nous avons vu ce qui peut arriver lorsque le monde s’unit pour résoudre de gros problèmes, comme il l’a fait au plus fort de l’épidémie de sida. Le solide leadership des États-Unis dans la création et l’investissement dans le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et dans le Plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida a fait une différence étonnante, réduisant de moitié les décès liés au sida et les nouvelles infections dans le monde.

À présent, le Fonds mondial a un nouveau plan pour lutter contre le COVID-19 et s’assurer également que tous les progrès que nous avons réalisés contre les épidémies comme le sida, la tuberculose et le paludisme ne sont pas perdus. Mais il a besoin de soutien. Le Congrès américain a une chance de fournir un coup de pouce au financement du Fonds mondial lors de son dernier cycle de secours COVID, en cours de négociation. Cet argent servira à financer des EPI indispensables pour les agents de santé comme moi, de nouveaux diagnostics pour tester de manière agressive le COVID-19 et des ressources pour protéger les programmes de longue date sur le sida, la tuberculose et le paludisme.

Chaque jour, je fais de mon mieux pour mes patients. Chaque jour, j’essaie de respirer à travers l’angoisse et la peur d’échouer et de tomber malade moi-même. Je vais continuer. Mais maintenant, nous avons besoin que les systèmes et les pays se renforcent. Si le monde pouvait se réunir une fois pour lutter contre une épidémie mortelle, et si les États-Unis pouvaient être un chef de file dans ce combat, cela pourrait sûrement se reproduire, non? La question est de savoir si?