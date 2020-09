Le rapport hebdomadaire sur la mortalité et la morbidité des CDC, connu sous le nom de MMWR, existe depuis près d’un siècle et est sacro-saint dans la communauté de la santé publique. Chargé de données et d’analyses fiables et opportunes et rédigé par les plus grands scientifiques du monde, il est indispensable à la lecture, en particulier pendant une pandémie.

Interférer avec, retarder ou politiser ces rapports serait une forme de blasphème scientifique ainsi qu’une violation de la confiance du public qui pourrait saper les efforts de la nation pour lutter contre le coronavirus. Si les responsables de la santé publique perdent confiance dans cet outil vital et doutent de la substance de ces rapports, la réponse des États-Unis à la pandémie de coronavirus aura subi un autre revers qui devrait se traduire par une plus grande souffrance et plus de décès dans les communautés à travers le pays.

Un rapport publié par Politico le week-end dernier suggère que les responsables des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux ont repoussé, modifié et même retardé les rapports du MMWR pour mieux s’aligner sur un discours politique sur la pandémie. Les e-mails cités par Politico révèlent des tensions et des réticences entre les responsables politiques et les scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention.

En tant que directeur par intérim du CDC à l’aube de la pandémie H1N1 en 2009, j’ai ressenti les tensions naturelles qui peuvent survenir entre les personnes nommées politiques et les responsables de carrière de la santé publique au CDC. Pendant mon mandat, la science a toujours été – sans exception – le moteur du processus d’examen et de nos communications au public. En effet, au cours des nombreuses décennies que j’ai passées dans le domaine de la santé publique, dont 13 ans au CDC, la science a été l’arbitre de la vérité et a dominé la journée, peu importe l’administration ou le parti politique. Cela doit rester le cas aujourd’hui.

Le MMWR fait partie des communiqués de santé publique les plus sobres et les moins politiques que l’on puisse imaginer. Le nom lui-même – Rapport hebdomadaire sur la mortalité et la morbidité – n’aurait pu être conçu que par des scientifiques plutôt que par des communicateurs professionnels. J’ai revu des centaines et co-rédigé plusieurs de ces rapports, qui sont notoirement méticuleux, construits sur des bases de données et notamment dépourvus d’adjectifs. L’approche fondée sur la justesse des faits pourrait être frustrante, en fait, parce que toute directive de santé publique qui renfermait ne serait-ce qu’une bouffée de subjectif serait supprimée des rapports par des éditeurs axés sur la science. C’est comme il se doit pour les communications de santé publique rédigées pour la communauté de la santé publique, et c’est pourquoi l’intégrité de ces rapports a été sans pareille.

En 2009, les premières communications des CDC au sujet du H1N1 ont été incluses dans le MMWR. Deux cas en Californie détaillés dans un MMWR en avril de cette année-là nous ont donné une indication précoce que le virus signalé pour la première fois au Mexique était passé aux États-Unis. À partir de ce moment-là – comme nous le voyons aujourd’hui – les MMWR serviraient d’outil précieux pour combler les lacunes dans les connaissances tout en informant les responsables de la santé publique de chaque État du pays, et en temps réel, à quoi ils pourraient faire face. . Ces rapports sont les gardiens des dernières statistiques et permettent le partage d’informations à utiliser dans la planification et l’intervention lors d’une crise de santé publique.

Parce que la voix du CDC a été en grande partie réduite au silence pendant la pandémie de coronavirus et incapable d’atteindre régulièrement le public, les MMWR sont devenus un canal encore plus critique pour les dernières informations et données. Produit comme une horloge et motivé par la rigueur scientifique, ils ont tout détaillé, de la propagation du COVID-19 lors d’événements religieux aux épidémies parmi les étudiants, en passant par un aperçu complet de qui meurt de COVID-19 aux États-Unis.Le dernier rapport, publié le jour du Politico L’histoire a éclaté, a détaillé des éclosions de COVID-19 dans trois garderies de l’Utah. Chaque rapport est une pièce de puzzle importante pour aider les responsables de la santé publique sur le terrain à mieux comprendre le virus et les nouvelles connaissances épidémiologiques.

Depuis les premières semaines de cette pandémie, des questions ont été soulevées concernant l’influence politique sur les lignes directrices en matière de science et de santé publique et si le CDC a été en mesure de faire le travail nécessaire pour informer et diriger la réponse du gouvernement fédéral. Mais alors même que ces débats ont fait rage sur l’opportunité de masquer ou non de masquer et si l’hydroxychloroquine était ou non un traitement efficace contre le COVID-19, les MMWR ont continué à produire des informations pandémiques révélatrices et pertinentes – des documents scientifiques qui semblaient immunisés la politique du jour.

Au lieu de cela, nous voyons maintenant saper la confiance du public envers nos institutions clés au moment même où nous devrions renforcer cette confiance. Dans les communautés de couleur, en particulier, qui ont été touchées de manière disproportionnée par le coronavirus, beaucoup ne font déjà pas confiance au rôle du gouvernement dans la santé et dans leur vie. Le racisme systémique a causé et continue de causer de graves préjudices dans ces communautés. Nous savons par la courte histoire de cette pandémie – et par les MMWR – que les Noirs, les Latinx et les Amérindiens ont fait les frais de la pandémie. Alors que nous nous dirigeons vers l’automne et la possibilité très réelle qu’un vaccin contre le coronavirus soit approuvé pour une distribution publique, nous ne pouvons nous permettre une nouvelle désintégration de la confiance dans ces communautés et au-delà. Après tout, un vaccin n’a d’importance que si le grand public se fait vacciner.

Le point de repère de 200 000 morts qui approche à grands pas reflète une ampleur de tragédie que les États-Unis n’ont pas eu à supporter. La science des CDC ne doit pas être sapée ni la voix de ses experts étouffée, sinon notre nation souffrira d’une crise de confiance qui continuera d’entraver notre reprise de cette pandémie et ouvrira la porte à plus de morts et à plus de souffrances.

Nous ne pouvons pas laisser cela arriver.