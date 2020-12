Eiza González a rappelé que dans ses premières années dans le monde du divertissement, elle se sentait constamment comparée aux autres filles (IG: eizagonzalez)

Quelques années se sont écoulées depuis qu’Eiza González a déménagé aux États-Unis avec l’intention de projeter une carrière dans le cinéma international et de conquérir Hollywood., un objectif qui reste dans sa mire et qu’il approche année après année avec son incursion dans des films tels que Baby Driver et la série Dusk ‘Till Dawn, qui lui ont conféré le statut de célébrité internationale. Bien que l’actrice réussisse dans l’industrie américaine, c’est lors de ses débuts à Televisa qu’elle a été durement critiquée à l’adolescence.

Récemment L’actrice a été sincère avec ses followers à travers une émission en direct où elle a révélé sa vulnérabilité et rappelé les moments difficiles dans laquelle, dans son propre pays, elle s’est sentie attaquée et critiquée par certains médias et par le public, faits qui ont miné son estime de soi au point de la faire sombrer dans l’angoisse.

González a déclaré qu’en raison de son apparence physique, elle a été critiquée à l’âge de 15 ans, l’âge auquel elle a commencé à jouer dans des projets tels que la telenovela Lola … il était une fois, ce qui a marqué ses débuts sur le petit écran. Et c’est qu’en pleine adolescence, La chanteuse a également dû faire face à la mort de son père, une situation qui, avec les attaques, lui a causé des souffrances..

Au milieu de l’année, Eiza González a été critiquée pour avoir prétendument ignoré le présentateur de nouvelles Jorge Zarza, qui a dénoncé l’incident (Vidéo: Twitter)

«Quand nous sommes filles, ils veulent que nous nous comportions comme des adultes et à la fin de la journée, je ne pouvais pas sortir en club, et à cet âge, vous n’avez pas la permission d’expérimenter, d’être vous et évidemment vous êtes dans une carrière où ils vous comparent: si elle n’était pas blonde, aux yeux clairs, et il y a toujours un mais, c’est très difficile “, m’a dit la fille du mannequin et femme d’affaires Glenda Reyna.

Et c’est que le chanteur de You se souviendra de moi a admis qu’en raison des mauvais commentaires, son estime de soi avait diminué pendant ces années difficiles de croissance: “Cela me rend très triste parce que j’ai eu beaucoup de mal à me sentir bien ou assez talentueux à un certain âge et je ne peux pas imaginer ce que c’est que pour les filles de vivre dans un tel monde.”

Visiblement émue, la star mexicaine a rappelé que ces années-là elle préférait ne pas affronter ses détracteurs, mais laisser passer les commentaires en attendant qu’ils diminuent, donc c’était “un traumatisme” auquel elle n’avait pas été confrontée à l’époque et qui est désormais dans sa vie où elle subit les ravages de sa décision.

Au cours du week-end, l’actrice a montré son talent pour le dessin et la peinture, en publiant des autoportraits (Photo: Instagram @eizagonzalez)

«Je paie les dégâts de 14 ou 15 ans qui vous disent que vous devez avoir une certaine image et si vous êtes vulnérable vous n’êtes pas un chingona, et si vous tombez dans la critique alors quel connard car si vous tombez. Alors ils vous reprochent de tomber, vous ne serez jamais assez aux yeux du public», A-t-il exprimé.

“Nous avons tous nos traumatismes et je me souviens à quel point c’était compliqué d’essayer de comprendre qui vous êtes et que tout le monde doit penser ou dire à votre sujet. Vous pouvez avoir 10 000 messages positifs, mais un message négatif peut vous affecter », a-t-elle admis et a rappelé qu’au cours de ces années, elle était une cible constante d’attaques médiatiques, qui la critiquaient pour une prétendue attitude arrogante:

“Toute ma vie j’ai ressenti ce que le magazine disait TVNotes ou ceux de Fenêtrage et elle a pensé qu’elle devrait être silencieuse et c’est pourquoi elle a donné la perception de quelqu’un qui ne l’était pas. Si je parlais de mes émotions, ce n’était pas assez bien. Nous ne sommes pas du show business, nous sommes des gens et nous avons des traumatismes. Il y a une mentalité très négative à être vulnérable, on m’a toujours fait sentir que pour mes erreurs, je devais avoir honte et ce n’est pas vrai. Même si j’ai du succès ou du travail, j’ai de sérieux problèmes avec mon estime de moi, avec ma sécurité en tant que personne », a été sincère l’actrice.

Il est fortement supposé qu’Eiza González et Dusty Lachowicz ont une liaison (Photo: Instagram @ eizagonzalez / @ dusty__dusty)

“Je sens que j’ai toujours gardé une marge avec le public pour la protection émotionnelle et voir comment sont les adolescents car cela me rend très triste avec les choses négatives qu’ils disent, soyez prudent avec les choses qu’ils disent sur les réseaux sociaux”

L’actrice a rappelé que lorsqu’elle était adolescente, certaines personnes l’ont rejetée à cause de son apparence physique, ce qui l’a marquée. «Qu’ils m’ont dit qu’ils n’étaient pas habitués aux filles qui ne sont pas si maigres ou qui n’ont pas les yeux colorés, à 14 ans on peut faire mal. Je me mets dans la peau des adolescents et ils sont extrêmement cruels », a conclu le mannequin également.

