MADRID, 6 (CHANCE)

Pour la famille royale, le 6 janvier est une date très spéciale, et pas seulement parce que c’est le jour des rois, mais parce qu’aujourd’hui la Pâques militaire est traditionnellement célébrée, un acte solennel qui est célébré dans la salle du trône de la Palais royal et cela commence l’année militaire dans notre pays. De plus, c’est l’un des événements indiqués dans le calendrier de toute fashionista qui se respecte, car les looks choisis par Doña Letizia sont toujours les plus commentés. Depuis que le roi Felipe est monté sur le trône en 2014, tous les regards sont rivés – encore plus si possible – sur les styles de la reine lors du premier acte officiel de l’année, donc, au détriment de la découverte de ce qu’elle nous surprendra aujourd’hui, on passe en revue les tenues qu’elle a portées ces dernières années.

Pâques militaire de l’année 2015. Une apparition spéciale pour Doña Letizia, car c’était la première fois qu’elle assistait à cet acte solennel en tant que reine. Fidèle à sa discrétion, l’Asturienne a choisi de ne sortir aucune robe pour ne pas éclipser son mari, et elle portait un look Felipe Varela que nous avions déjà vu à l’occasion. Un modèle long spectaculaire et élégant, en crêpe de laine verte avec une délicate broderie florale. Sobre et discrète, la monarque portait ses cheveux lâches et combinait sa robe avec les escarpins de Magrit et un sac à main de Varela lui-même.

Pâques militaire 2016. Moderne et révolutionnaire, la reine a combiné une jupe noire Felipe Varela avec une broderie richelieu – sortie ce jour-là – et une ouverture latérale discrète, avec un blazer blanc du même créateur avec une coupe belle et flatteuse, qui se démarque ta silhouette. En accessoires, des chaussures noires estampées de la marque Magrit et un sac du même ton. Le chignon bas avec lequel elle nous a surpris en cette froide journée de janvier a mis en valeur ses traits délicats. Notre look préféré en ce qui concerne les apparitions de Doña Letizia à Easter Real est concerné.

Pâques militaire de l’année 2017. Faisant preuve d’austérité, la monarque portait à nouveau la robe verte double crêpe à broderie florale de Felipe Varela qu’elle avait portée deux ans auparavant lors de sa première Pâques militaire en tant que reine. De plus, il a également opté pour les mêmes accessoires – pochette en daim de son créateur fétiche et escarpins de la firme Magrit – et la seule différence visible chez Doña Letizia était la coiffure. Et si en 2015 elle a choisi de montrer ses cheveux lâches, elle a opté à cette occasion pour un chignon tressé succulent, l’un de ses préférés.

Pâques militaire de l’année 2018. Doña Letizia a de nouveau créé un design de Felipe Varela avec lequel nous avons été captivés par son élégance et sa sophistication. Robe longue en velours bleu pétrole à coupe droite, ceinture assortie et boutons sur la poitrine. Avec un col bébé flatteur et des manches bouffantes, la monarque a une fois de plus prouvé que le bleu était l’une de ses couleurs préférées lors de son premier acte officiel de l’année.

Pâques militaire de l’année 2019. La reine a de nouveau fait confiance à l’un de ses créateurs en chef, Felipe Varela, vêtue d’une de ses robes – toujours en velours et en bleu – qu’il a combiné avec une élégante veste en tweed Emporio Armani dans le même ton . Cependant, cette fois, tous les regards étaient rivés sur sa précieuse broche en perles de Tous – assortie à ses boucles d’oreilles – et que, bien qu’elle fasse partie des «bijoux du passage», Doña Letizia n’avait pas porté jusqu’à ce jour.

Pâques militaire de l’année 2020. Sublime est le mot qui définit le style de la reine dans l’acte solennel d’un jour comme aujourd’hui il y a un an. Robe longue bleue à encolure en V façon smoking, fermée par un bouton argenté et une ouverture flatteuse dans la jupe. Son créateur reste un mystère, et c’est un modèle que nous n’avons pas revu Doña Letizia bien que nous l’attendions avec impatience, puisqu’elle ressemblait à une star de cinéma avec ce look impressionnant de dix.