Alberto Castellanos a accepté la résolution du TAS, mais a souligné qu’ils ne partageaient pas sa position (Photo: Courtesy / Leones Negros)

Après l’échec du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé la suspension pour six ans de promotion et de relégation dans le football mexicain, Lions noirs fait connaître sa position sur le procès perdu. Alberto Castellanos, président de club, a accepté la résolution de l’organe compétent, mais a souligné qu’il ne partage pas sa position.

«Malheureusement, la décision n’était pas en notre faveur. Nous nous attendions à autre chose et nous avons respecté la décision, mais nous ne l’avons pas partagée. Indépendamment de la résolution du CAS, Nous continuons de croire que le système de compétition avec promotion et relégation est le plus sain», A commenté le directeur lors d’une conférence de presse.

Nous espérions que le football gagnerait et malheureusement cette fois ce n’était pas possible

Castellanos a souligné que les trois clubs sont satisfaits de ceux qui ont été menés, car ils se sont battus jusqu’au bout avec leurs croyances comme base de leurs plaintes (Photo: Courtoisie / Leones Negros)

Castellanos fait remarquer que les trois clubs sont satisfaits des résultats, parce qu’ils se sont battus jusqu’au bout avec leurs croyances comme base de leurs plaintes. Il convient de rappeler que le club de l’Université de Guadalajara et Correcaminos de l’UAT et Venados de Mérida ont été les équipes qui ont fait appel à la TAS.

«Ceux d’entre nous qui mènent ce combat sont rassurés que nous avons fait la bonne chose. Nous pouvons voir nos loisirs et ceux qui composent nos institutions de front que nous représentons », a-t-il assuré.

Le président du conseil d’administration de l’UdeG Il a souligné que son combat était toujours avec la conviction de faire valoir ses droits. Par conséquent, ils sont allés à la dernière instance autorisée par la FIFA pour exiger le retour de la promotion sportive.

Le président du conseil d’administration de l’UdeG a souligné que sa lutte était toujours avec la conviction de faire valoir ses droits (Photo: Courtesy / Leones Negros)

«Bien que nous ayons été qualifiés de rebelles pour avoir combattu ce que nous considérons comme une injustice, Je pense que tout ce que nous avons fait a été d’essayer d’affirmer notre droit et aller aux instances que la FIFA a acceptées pour résoudre nos différends », a-t-il mentionné.

Nous continuerons de le faire lorsque nous pensons que nos droits sont violés. Bien sûr, nous irons aux instances qui conviennent

Il a souligné que la TAS faisait un travail ardu, car livré un document de plus de 40 pages avec la résolution du procès. Celui-ci, détaille-t-il, est en cours d’examen par l’équipe juridique “Pour savoir si tous les arguments ont été pris en compte.”

Concernant le montant que la Cour a ordonné de payer, Alberto Castellanos a révélé que chaque club impliqué dans la procédure judiciaire vous devrez payer environ 15.000 euros et 3.000 francs suisses.

Castellanos a appelé la FMF et les autres clubs de football aztèques à travailler pour le sport le plus populaire du pays (Photo: Université de Guadalajara)

Enfin, il a appelé le Fédération mexicaine de football (FMF) et les autres clubs de football aztèques à travailler pour le sport le plus populaire du pays. Il a assuré que les mesures adoptées à l’avenir devraient être de offrir un meilleur spectacle aux fans.

«La meilleure chose qui puisse arriver au football mexicain est que ceux d’entre nous qui sont immergés dans cette ligue, dans ce beau sport, est que nous pouvons adopter une attitude critique pour améliorer les choses pour le mieux, afin que nous puissions offrir à nos fans un meilleur produit », a-t-il conclu.

Et c’est que, ce jeudi, à travers un communiqué de presse, la FMF a publié la décision du plus haut terrain de sport. Il a souligné que la plainte déposée par les trois clubs susmentionnés avait été rejetée et que, par conséquent, le projet Liga de Expansión MX se poursuivait.

La Fédération a noté que la Cour a confirmé la suspension temporaire de la promotion et de la rétrogradation pendant six saisons. En outre, les clubs impliqués dans le procès devront payer la totalité des frais de procédure engendrés par ladite procédure.

