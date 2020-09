Deux officiers des hauteurs d’Altamira lors des événements du 30 avril dans le cadre de l’opération Libertad

Lieutenant colonel Ilich Alberto Sánchez Farías était commandant du détachement 432 du GNB, lorsque le 30 avril 2019, dans le cadre de la soi-disant Opération Liberté, s’est présenté avec sa commande au distributeur Altamira, près de la base aérienne de La Carlota à Caracas. Compte tenu de ce qui a été déclaré par Henrique capriles Radonski à cette date, l’officier de la garde nationale, désormais en exil, répondit: «Ces « soldats effrayés » comme vous nous appelez, nous avons appelé à combattre sur le champ de bataille, alors que votre appel était limité aux sonneries de casseroles avec arrec…, ce 15 avril 2013 ».

Le 30 avril 2019, un groupe d’officiers, principalement de la Garde nationale et des commandements du Service bolivarien de renseignement (SEBIN), ils étaient stationnés près de la base de La Carlota, en soutien à Juan Gerardo Guaidó Márquez, qu’ils ont reconnu comme président par intérim, avec l’intention de forcer le départ de Nicolás Maduro du pouvoir.

Dans cette action, le général a participé aux ombres Manuel Ricardo Cristopher Figuera, alors directeur de SEBIN, qui s’est borné à libérer Leopoldo López, chef de Voluntad Popular, qui servait maison par prison, alors qu’il courait en Colombie pour enfin obtenir l’asile aux États-Unis. Il n’est pas encore clairement établi dans quelle mesure le ministre de la Défense et le président de la Cour suprême de justice (TSJ) ont été commis.

Dans un message mercredi soir, Capriles Radonski m’a dit: « Là, dans le distributeur d’Altamira, des soldats effrayés. Tout le monde se souvient de ce petit morceau de banane là-bas. Quelques bananes … nous avons pris La Carlota; ils n’ont pas mis les pieds à La Carlota, appelant également, de manière désespérée, les forces armées à agir. Vous ont-ils expliqué de manière convaincante pourquoi cela avait échoué? C’était pour quoi ça? 30 avril 2019. Après cela, la descente du toboggan a commencé».

Lieutenant-colonel Ilich Alberto Sánchez Farías

Ces mots ont conduit à la lettre ouverte que le Tcnel. Sanchez Farias, au nom des commandants et d’autres soldats qui ont participé au mouvement du 30 avril 2019, s’adresse au double ancien candidat à la présidentielle Capriles Radonski, expliquant qu’ils ont décidé de faire ce pas en avant « avec le seul intérêt de défendre la Constitution, l’institutionnalité et de se placer du côté du peuple vénézuélien, ignorant le régime dictatorial que représente Nicolás Maduro».

« Notre performance en tant que membres actifs des Forces armées nationales (FANB) était attachée à l’article 328 de la Constitution nationale, où il nous est ordonné de ‘garantir l’indépendance et la souveraineté de la Nation’, ‘elle est au service exclusif de la Nation’ ‘ … et en aucun cas à une personne ou à un parti politique ». L’objectif de notre action du 30 avril était de contribuer à une transition politique et pacifique entre le régime illégitime de Nicolás Maduro et la seule institution démocratique élue par vote populaire, l’Assemblée nationale.».

«Le jour J et à l’heure H, les traîtres à la patrie, Vladimir Padrino López et Maikel Moreno, qui soutiennent aujourd’hui le régime que vous reconnaissez comme le gouvernement légitime, ils n’ont pas rempli une mission aussi sublime que celle de libérer le Venezuela de l’oppression cubaine, du paramilitarisme, de la guérilla, de l’écocide, de l’enlèvement des pouvoirs publics, de la sape des institutions, de la faim, de la pauvreté, de la misère et de la mort».

Le général Cristopher Figuera s’est enfui au petit matin du 30A vers la Colombie

Politiciens opportunistes

Il raconte à Capriles que «ce jour-là, ce groupe de soldats que vous appelez ‘soldats effrayés’ a honoré les fondements de la naissance de l’État en tant que République, conformément à la véritable philosophie politique de Simón Bolívar et de nos héros pro-indépendance, révélée dans une phrase célèbre qui incarne et identifie notre lutte: ‘Je suis la glorieuse course aux armements juste pour obtenir l’honneur qu’ils donnent pour avoir libéré mon pays et pour mériter les bénédictions des peuples». Certes, l’objectif ne s’est pas concrétisé, et la descente de glissade dont vous parlez est due à des individus comme vous qui, en tant que politiciens opportunistes pour regagner le leadership perdu, ont tenté de pêcher dans une rivière troublée et de disqualifier politiquement une action qui a répondu. seulement à la clameur de la société vénézuélienne pour leur liberté ».

«Aujourd’hui, vous saluez les forces armées et leur demandez de défendre la Constitution, maintenant je vous demande, dans vos efforts personnels, devant le gouvernement turc: avez-vous proposé la liberté de certains des braves militaires qui sont enlevés pour avoir défendu la Constitution? Ou avez-vous seulement plaidé pour ce qui intéresse le régime? Ou considérez-vous que les otages militaires ne contribuent pas à votre discours démagogue et populiste? Ou la souffrance de ces soldats et de leurs familles est-elle sans valeur? Je vous rappelle qu’ils sont également vénézuéliens et ont tout donné pour honorer leur serment ».

Henrique Capriles a disqualifié la tentative de mettre fin à la dictature de Maduro du 30 avril 2019

« Ces «soldats effrayés», comme vous nous appelez, nous avons appelé à combattre sur le champ de bataille, alors que votre appel à défendre la volonté populaire du Vénézuélien se limitait à sonner des casseroles avec arrec…, comme vous l’avez fait le 15 avril 2013 ».

« Nous savons qu’il est difficile de vous faire comprendre que vous reconnaissez Nicolás Maduro comme un gouvernement légitime, que nos actions obéissent à une noble cause, sans accords sombres. Cependant, Je vous donne le bénéfice du doute et je croirai que votre position est due au fait que vous n’êtes pas contextualisé avec la réalité que vit le pays, pour ne pas vous désigner formellement comme complice du régime en échange d’intérêts très personnels et que, à l’aide de misères humaines, vous essayez de reconfigurer votre statut de leadership usé et presque invisible ».

«Mon appel, au nom des commandants et des militaires qui ont participé à la défense du peuple vénézuélien ce jour-là, est à la réflexion, et que vous ne voyez pas toutes les souffrances du peuple vénézuélien comme une opportunité de manipuler. Le Venezuela a besoin de dirigeants qui ont une congruence dans leurs discours et leurs actes, qui se battent dans tous les domaines, sans agenda caché et sans intérêts personnels». « Et pour clarifier, la question des bananes que vous évoquez sur un ton péjoratif, répétant comme un perroquet ce que le régime manifestait à l’époque, était la contribution d’une humble mère vénézuélienne, pleine d’espoir en liberté et peut-être la seule chose qui J’ai dû manger à la maison ce matin-là », conclut la lettre.

