Le principal épidémiologiste de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a reconnu mardi que la pandémie est incontrôlable aux Etats-Unis, qui enregistrent un nombre record d’hospitalisations.

“Nous sommes sur un rebond, comme nous l’appelons, Jim, qui est, vous savez, hors de contrôle à bien des égards”, a déclaré Fauci dans une interview accordée à la télévision CNN.

«Si vous regardez l’évolution de la fin de l’hiver au début du printemps 2020, nous avons eu un pic à la fin de l’hiver et au début du printemps», a-t-il poursuivi, «un autre rebond au début de l’été, et en ce moment nous sommes à un pic, dont l’aggravation , dont l’inflexion est très nette ».

Il a ajouté que les États-Unis se trouvent dans une situation “très difficile”, n’ayant jamais eu de point de référence bas, en termes de contagions, “où l’expansion de la communauté peut être contrôlée par l’identification, l’isolement et suivi des contacts ».

Augmentation possible du nombre de cas en janvier

Pour cette raison, il s’est dit préoccupé par le fait que le nombre de cas augmentera en janvier, ce qui pourrait être pire qu’en décembre, lorsque le pays a connu une augmentation quotidienne sans précédent des cas.

«Je pense que nous devons supposer que cela va empirer, vous savez, nous sommes entre 100 000 et 200 000 infections par jour. Il y a eu une période dans la pire période de décembre, où il était au-dessus de 200 000, que j’espère que nous n’atteindrons pas à nouveau car cela nous fait chanceler: vous avez des cas, vous avez des hospitalisations et, par conséquent, des décès », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, Fauci, qui a été choisi par le président élu américain Joe Biden pour être son conseiller médical en chef, a recommandé de continuer à pratiquer «les choses simples» qui ont été faites.

«En cette saison, mis à part les voyages, qui sont maintenant trop tard, parce que nous sommes au milieu des vacances de Noël et du Nouvel An, les gens vont voyager ou ont déjà voyagé. Nous essayons de faire en sorte que les gens voyagent moins, et pour ceux qui l’ont déjà fait, ce que vous devez faire est de ne pas vous réunir en grands groupes de personnes, juste la famille immédiate », a-t-il déclaré.

Et il a averti que lorsque vous avez un grand groupe de personnes à dîner à l’intérieur et avec peu de ventilation, “c’est là que vous avez des ennuis”.

Plus de 335000 décès aux États-Unis

Les États-Unis sont le pays au monde le plus touché par la pandémie avec plus de 19,3 millions de cas détectés de COVID-19 et plus de 335 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Selon le Covid Tracking Project, les États-Unis ont enregistré lundi le record d’hospitalisations depuis le début de la pandémie, avec 121 235 patients admis pour la maladie, dont 22 592 en unité de soins intensifs.