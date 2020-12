15 minutes. Les Etats-Unis (USA) ont commencé ce lundi à administrer le vaccin Modern Pharma, qui rejoint celui de Pfizer dans le pays, dans le cadre de «l’offensive» gouvernementale contre la pandémie.

“Grâce à l’opération Warp Speed ​​lancée par les autorités pour faciliter et accélérer le développement, la fabrication et la distribution de vaccins) nous sommes désormais à l’offensive contre le virus.” C’est ce qu’a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS), Alex Azar, lors d’une conférence de presse téléphonique.

Selon Azar, environ 3700 centres de santé aux États-Unis recevront, entre lundi et mardi, environ 3,5 millions de doses du vaccin Moderna. Il est efficace à 94%, selon les données officielles.

Pour prouver que vous faites confiance au sérum de Moderna, basé dans l’état du Massachusetts, Azar a annoncé qu’il serait vacciné avec cette solution “prochainement”.

D’autre part, le chef de l’opération Warp Speed, Moncef Slaoui, a expliqué que Pendant les vacances de Noël, il est “particulièrement important” de maintenir des mesures de sécurité, telles que l’utilisation de masques. La grande majorité de la population est toujours «vulnérable» au virus.

Conservation et sécurité

Cette opération de transport du vaccin de Moderna vers plus de 3 700 points aux États-Unis est bien plus importante que celle organisée pour distribuer le sérum de Pfizer dans 636 sites. C’était le premier approuvé par les autorités américaines et que 2,9 millions d’Américains ont reçu la semaine dernière.

Le géant Pfizer, célèbre pour sa fabrication de Viagra, a mis en place son propre système de distribution du vaccin dans les hôpitaux. Cependant, Moderna, jusqu’à récemment une petite start-up, a eu l’aide du gouvernement dans le cadre de l’opération Warp Speed.

L’énorme différence dans le nombre de points de distribution (de 636 à 3700) est due au exigences de stockage pour chaque vaccin.

Le sérum de Moderna est transporté dans de petites boîtes réfrigérées qui doivent maintenir une température de -20 degrés Celsius. Le vaccin de Pfizer nécessite des bunkers plus grands car il doit être entouré de glace sèche pour rester dans la plage de -60 à -80 degrés..

Toutes les doses, qu’elles proviennent de Moderna ou de Pfizer, sont accompagnées d’un dispositif de sécurité solide. Il est composé, entre autres, du US Marshals Corps. De plus, ils doivent être stockés dans des réfrigérateurs verrouillés.