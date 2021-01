Tout en profitant de la saison à Mar del Plata, Adriana Aguirre a fourni de nouveaux détails sur sa séparation avec Ricardo Garcia, avec qui il a partagé 26 ans de sa vie. En dialogue avec Les intrus, la vedette a révélé l’accord financier particulier qu’ils avaient conclu, après avoir mis fin à la relation en raison d’une infidélité de sa part.

«Nous avons une séparation de fait et nous attendons la fin du salon pour qu’ils puissent contourner le tribunal et saisir le dossier de divorce que nous avons fait d’un commun accord. Le ministère est à mon nom bien que certains documents manquent encore. Dans le nouveau code civil, l’adultère n’existe plus, mais il a été remplacé par une compensation financière. Ricardo devrait me payer près de 60 millions de pesos pour les 26 ans ensemble, mais nous sommes parvenus à un accord“, Il expliqua.

Adriana Aguirre et Ricardo García

Dans ce sens, elle a déclaré qu’à son retour à Buenos Aires, il ira dans un appartement de deux pièces à Mataderos, alors qu’elle s’installera dans le département du Barrio Norte. «La victime, c’est moi. Nous avons vécu ensemble pendant la quarantaine parce que cela s’est passé comme ça, mais cela s’est déjà produit », a-t-il déclaré. Et a continué: “Ce qui s’est passé il y a deux ans, je n’ai pas accepté. Peut-être que d’autres femmes ferment les yeux si son mari a des amants. Je ne l’ai pas fait parce que je l’aimais. C’était cassé. Je lui ai pardonné parce que ce n’était pas une erreur mais il a un partenaire. Puissiez-vous être heureux et vivre une belle vie. Le nôtre est terminé. Je connais le partenaire de Ricardo. Elle était vendeuse de billets dans les restaurants et les hôtels. Il l’a rencontrée lors de la saison 2018/2019 et maintenant ils vivent ensemble. “

D’autre part, l’acteur Un super show fou Il a avoué qu’il était sur le point de partager la scène avec son ex. «Torry – le producteur – a réuni le casting et il manquait le chanteur et le comédien. Et il m’a dit: «Je veux le couple». Il m’a demandé, je lui ai dit que j’allais bien. Mais Ricardo est descendu parce qu’il voulait faire des spectacles et qu’il ne peut pas, parce que l’horaire coïncidait», A-t-il assuré.

Adriana Aguirre profite de la saison dans “La Feliz”

En ce sens, il avoue entretenir une bonne relation avec l’imitateur de Sandro. «Nous avons fini en couple mais nous continuons d’exploiter les entreprises que nous avons. Notre relation extra-conjugale est bonne et nous sommes d’accord ».

En termes d’amour, l’actrice précise qu’elle rencontre une personne. «Je rencontre un avocat qui a passé la nouvelle année avec moi. Il vient de l’un des cinq plus grands studios du pays, il a 56 ans, il est intelligent, il a un profil bas », m’a dit.

En attendant, profitez de votre travail présent dans “La Feliz”. «Nous faisons un autre succès; Selon ce que le protocole indique, nous remplissons le pourcentage autorisé pour notre salle de théâtre !! «La cloche», sur le piéton Rivadavia à Mar del Plata !! », a-t-il publié sur son profil Instagram.

Il faut se rappeler qu’à la fin du mois d’août, Aguirre a déclaré qu’il avait un coronavirus. “J’ai ressenti une douleur dans le dos et je suis allé au Sanatorio San José, qui est à trois pâtés de maisons de chez moi, c’est génial et a 80 ans d’expérience. Ils ont fait le prélèvement là-bas. Samedi, ils me l’ont donné et bon, je suis positif mais asymptomatique. Alors ils m’ont envoyé chez moi pour me conformer à la quarantaine que le protocole indique. Si tout le monde passait par là de la même manière que moi, la vérité est qu’ils prendraient une charge sur tout le monde. Mais bon, il y a des cas qui sont très difficiles», Avait-il souligné.

