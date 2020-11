Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a déclaré à l’. que dans la conception du tracé de l’édition 2021, présenté ce dimanche, une tentative a été faite de “varier le plus possible” et de “rechercher des nouveautés” par rapport aux autres années.

La montagne aura dans un premier temps un peu moins de poids qu’en 2020, mais Prudhomme estime qu’il y a aussi de grands défis et motivations pour les grimpeurs.

QUESTION: Quel a été votre premier problème pour cette tournée?

RÉPONSE: “D’abord, faites un tour. Cela peut paraître stupide, mais en plein été (boréal) nous avons dû changer presque une semaine, après les changements de dates du Championnat d’Europe de Football et des Jeux Olympiques. Juillet sans lieu de départ pour 2021 (qui devait être Copenhague). Je tiens à remercier très sincèrement le Conseil régional de Grande-Bretagne, qui a donné son accord pour avancer son Grand Départ d’un an. “

Q: Quelles conséquences cela a-t-il eu sur la tournée?

R: “Il a fallu trouver de nouvelles étapes pour arriver au point de rendez-vous, situé dans le Morvan, par rapport à ce qui était initialement prévu. Donc la première chose a été de chercher une autre première semaine. Toujours avec la même intention de varier le plus possible et aller chercher de nouvelles fonctionnalités, comme le Signal d’Uchon avant l’arrivée au Creusot ou réduire les étapes de plat dont on sait qu’elles se termineront par un sprint “.

Q: Pourquoi inclure une longue étape de 248 kilomètres?

R: “C’est l’étape la plus longue du Tour depuis vingt ans, avec 2000 mètres de dénivelé dans les cent derniers kilomètres. La veille est exactement le contraire, avec l’étape de Châteauroux, courte, mais avec 75 kilomètres soumis au vent”.

Q: Pourquoi les Alpes se sont-elles adoucies?

R: “Les Alpes vont être la première chaîne de montagnes (par ordre de passage dans le Tour 2021). Le parcours dépend beaucoup du lieu du Grand Départ. Le Tour 2020 a commencé à Nice et était évidemment plus montagneux, nous avons eu la chance aller directement à la montagne. La première semaine est celle qui fait la différence. Mais ce n’est pas une énorme différence, nous avons 27 cols au lieu de 29 et nous allons monter plus haut, même si le port d’Envalira (2408 mètres) n’est pas le Dans la dernière étape de montagne, tout peut arriver, avec le Tourmalet et la Luz Ardiden. La veille aussi, avec la montée du Portet, ce qui est important. Il y a des options (pour les grimpeurs) “.

Q: Le développement du Tour en 2020 a-t-il influencé la conception de la prochaine édition?

R: “Oui, dans le nombre d’arrivées élevé. Nous aurions pu en mettre quatre, par exemple avec Andorre. Nous avons préféré nous pencher sur les pentes de Beixalis et parier sur une arrivée à Andorre-la-Vieja. Il y a la volonté d’y arriver. prolonger l’intérêt sportif. “

Q: Et pourquoi les deux étapes du contre-la-montre?

R: “Je ne veux pas qu’il y ait trois étapes consécutives pour les sprinteurs. Quand on vient de Bretagne il y a forcément une série d’étapes plates. Comment briser ça? Avec un contre-la-montre.”

Q: Pourquoi la ligne d’arrivée se situe-t-elle à Malaucène (après une descente) sur l’étape du Mont Ventoux?

R: “L’idée est de montrer le Ventoux sous tous ses visages. Cela lui permet également d’être diffusé auprès du public.”

Q: Quel message avez-vous à propos de la pandémie de covid-19?

R: “Je tiens à remercier les organisateurs (des différentes courses), qui sont souvent des bénévoles et qui se battent pour que leur test existe. Si la situation persiste ce sera encore plus compliqué pour eux et leurs courses sont indispensables pour la fameuse pyramide La Route Occitanie ou les Tours de l’Ain, du Limousin, du Poitou-Charentes ont été importants avant le Tour “.

Q: Êtes-vous préoccupé par la façon dont le covid-19 pourrait continuer de vous affecter?

R: “J’ai une réponse en tant que citoyen. Dans le Tour de France, le mot le plus important est la France. Je ne peux qu’espérer que la situation sera résolue, pour notre pays et pour le monde.”

