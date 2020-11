Le stratège de Chivas a indiqué qu’il préfère qu’ils soient considérés comme des victimes (Photo: Twitter @ Chivas)

Avec des objectifs de Cristian Calderon, Chivas a éliminé América et est de retour en demi-finale. La dernière fois qu’ils ont joué à cette instance, c’était lors de la Clausura 2017, alors qu’ils étaient champions.

Après les résultats obtenus, Victor Manuel Vucetich, L’entraîneur de Chivas de Guadalajara, a déclaré lors d’une conférence de presse que la victoire était une conséquence de l’unité que fait preuve l’équipe et “perdre cette peur d’affronter ce type de rencontre».

Les deux organisations cumulent sept affrontements à Liguilla et Chivas a éliminé les Eagles pour la deuxième fois, la précédente occasion était dans l’Apertura 2006, tandis que l’équipe de la capitale a ajouté cinq victoires dans ce cas.

Il y a une pleine confiance dans cette équipe qui a grandi de manière importante, je préfère qu’elle continue à penser que nous sommes des victimes et nous continuerons avec cette attitude et cette détermination […] On savait qu’il avait Chivas tenu à la Liguilla et même au tournoi, heureusement dans cette participation il fallait réussir, on est très content, satisfait, mais au final on n’a rien gagné

Guadalajara a battu le Club América en quarts de finale de la Ligue MX (Photo: Chivas)

Vucetich a précisé que les deux éléments fondamentaux d’un tournoi sont: se qualifier pour la Liguilla et rechercher le championnat et pour lequel il a mentionné que le club travaille.

Le match aller des quarts de finale, le Flock ne pouvait pas compter sur Jésus Angulo, José Juan Macías et bien que Alexis Vega fait le voyage, il n’a pas participé au duel. En plus des pertes dues à l’indiscipline (José Juan Vázquez, Alexis Peña, Eduardo López et Dieter Villalpando)

L’entraîneur technique de Guadalajara a expliqué le travail qu’ils ont fait dans les forces de base et «nous avons pu l’observer, Eduardo Torres et Eduardo Adrián Villalobos ont participé, puis, Cela nous donne la tranquillité d’esprit qu’il y a un travail en bas et nous permet d’en tirer la performance.».

Alors que dans le cas de ce qui a été montré par Cristian Calderón, auteur des trois buts qui donnent à Chivas une passe pour les demi-finales, Víctor Manuel Vucetich a souligné que les conditions du joueur, la personnalité, étaient appréciées, “On savait qu’on avait un élément qui aime participer à la partie supérieure et je pense qu’il était temps»Et les circonstances sont également survenues en raison des pertes de Macías et de Vega.

Cristián Calderón a marqué trois buts contre l’Amérique (Photo: Chivas)

«La circonstance s’est produite de pouvoir l’utiliser au bon moment, avec la personnalité qu’il a et avec le football qu’il montre à chaque participation, il a un but, nous l’avons vu, non seulement ici, mais aussi contre Necaxa. Je crois que Calderón a gagné cette participation et sur la base de certaines circonstances qui se sont produites et comme c’est bon parce qu’il a travaillé et que c’est le moment de récompense qu’il a », a-t-il commenté.

Il faut se rappeler qu’au début du tournoi le joueur avait des problèmes d’organisation dus à l’indiscipline et n’était pas non plus pris en compte dans l’équipe, car un manque de rythme avait été justifié pour intégrer l’équipe première. Le stratège de l’équipe de Guadalajara a déclaré: «la participation d’un joueur est gagnée sur le terrain».

PLUS SUR CE SUJET:

Les américanistes ont exigé la suppression de “Piojo” après élimination contre Chivas, ont demandé au “Turco” de revenir

Chivas et León, les premiers invités aux demi-finales de la Liga MX

Liga MX: Uriel Antuna, le footballeur le plus rapide du monde seulement en dessous de Kylian Mbappe

Liga MX: Luis Fernando Tena est devenu le nouveau manager du FC Juárez