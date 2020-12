15 minutes. Le président iranien Hasan Rohaní a exprimé mercredi sa joie que le président américain Donald Trump quitte son poste après l’élection de Joe Biden en tant que nouveau président des États-Unis (USA). De plus, il l’a qualifié de «terroriste» et de «dépourvu de principes humains».

“Nous ne sommes pas ravis de l’arrivée de M. Biden, mais nous sommes certainement très heureux que Trump parte.“Rohaní a souligné lors de la session hebdomadaire du cabinet, a rapporté le site officiel de la présidence.

«Le départ d’un homme qui a commis un crime et qui était un terroriste, qui n’a aucune pitié pour notre vaccin et qui était dépourvu de principes humains est gratifiant pour nous. Nous sommes très heureux que ce tyran ait été renversé“il ajouta.

Le Collège électoral américain a confirmé lundi Biden comme président élu. À cet égard, l’Iran espère que la nouvelle administration américaine reviendra à son engagement en faveur de l’accord nucléaire.

Trump a retiré son pays en 2018 de l’accord nucléaire conclu en 2015 entre l’Iran et les 6 grandes puissances mondiales. En outre, il a imposé des sanctions sévères contre la nation perse.

Guerre économique

La situation difficile créée en Iran en raison de ces sanctions a été telle que les autorités de Téhéran se considèrent comme «dans une guerre économique imposée».

Rohaní a réitéré que «s’il y a une pression sur l’Iran aujourd’hui, c’est à cause de l’arrogance qui reste malheureusement encore» pour l’administration Trump pendant quelques semaines.

“Si vous voulez le bon chemin, il est ouvert; Et s’ils veulent le mauvais chemin, c’est ouvert aussi“Rohaní a dit à propos de l’administration Biden. Il a également exprimé l’espoir que le gouvernement du nouveau président soit clair sur ce pour quoi son peuple a voté.

“La nation américaine a voté pour la primauté du droit et l’engagement envers les pactes, et non pour l’anarchie et la violation des traités. Notre demande est la stabilité, la sécurité, la paix dans le monde et une interaction constructive avec tous les pays. Les Américains peuvent choisir le chemin de l’interaction“dit Rohaní.