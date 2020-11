Alejandra Ávalos avait précédemment déclaré avoir “perçu la présence” de la chanteuse lors de la cérémonie religieuse qu’elle organisait en son honneur (Photo: Cuartoscuro)

Malgré le fait que jadis Anel Noreña a assuré qu’il avait intenté une action en justice contre Alejandra Ávalos, qui depuis plusieurs mois a déclaré être un ami proche de José José et même a réitéré son soutien moral au chanteur colombien Manuel José, qui a été impliqué dans la controverse pour s’assurer qu’il est le fils légitime du prince de la chanson, le chanteur en a de nouveau parlé.

Ávalos a provoqué la controverse parce que a révélé qu’il avait pu établir une communication «spirituelle» avec l’interprète décédé de Le navire de l’oubli à travers un médium, avec l’intention que l’artiste révèle des détails de sa vie et puisse lui dire au revoir. Alors il a dit:

«J’ai eu l’opportunité de contacter un média et j’ai vécu une expérience que je n’avais jamais vécue, qui valait la redondance. C’était incroyable de le faire venir et avoir cette vraie référence. C’était un moment très spirituel. C’était un moment où il pouvait s’exprimer et c’est ce qui m’a le plus rempli. J’ai rêvé de lui il y a quatre jours et il m’a dit ‘parler’ Cela m’a très rassasié, très satisfait, très heureux », a-t-il déclaré devant les caméras du programme Aujourd’hui.

Comme l’a dit la chanteuse et actrice, José José lui a dit qu’il ne pouvait pas être calme et lui a donné symboliquement un livre de révélations, qui vous sera désormais présenté à travers des rêves:

«C’est un message qui m’est donné, dont je peux rêver. Ces révélations seront données à travers mes rêves et Je travaille main dans la main avec les gens qui veulent que la vérité soit connue et que justice soit faite concernant les dix dernières années qu’il a vécues avec tant d’angoisse, avec tant de tourments. Ce qu’il a exprimé depuis l’autre plan existentiel a été très révélateur pour moi, je pense que c’est quelque chose auquel je ne m’attendais jamais », a-t-il commenté.

De même, elle a exprimé qu’elle ne se soucie pas que les gens la critiquent, car elle sait que ce qu’elle a vécu est vrai et que la seule chose qu’elle demande est le respect: «Je demande le même respect au public. Si dans le forum Aujourd’hui il se passe des choses inexplicables, pourquoi le mien doit être expliqué. Ce n’est pas conforme. Alors, je demande aux gens le même respect », a-t-il ajouté.

Ces déclarations surprenantes interviennent au milieu d’un processus juridique dans lequel Anel Noreña a accusé Ávalos d’avoir porté atteinte à la réputation de la famille et d’avoir diffamé le nom de l’interprète.

Il y a quelques semaines, Alejandra Ávalos a parlé de sa relation avec la famille Sosa Noreña dans l’émission Venga la feliz:

«Je ne suis pas en colère, je suis heureux parce que je sais ce que j’ai fait dans ma vie et je suis conscient de comment j’ai agi. Je vais bien et en paix avec moi-même », a-t-il commenté. Et interrogé sur le procès contre lui, il a dit qu’il ne savait rien, mais se souvenait de son amitié avec José José. «Je ne sais rien, je ne sais pas ce que (Anel Noreña) a déclaré, je reste à l’écart. J’étais un ami de José, un ami sincère, une solide amitié à travers les années et un beau souvenir “, m’a dit.

Marysol Sosa et Alejandra Ávalos (Photo: File)

L’artiste a mentionné qu’elle avait toujours dit la vérité, mais elle ne voulait pas parler davantage du procès contre elle. «J’agis selon mon cœur et la vérité et si cela dérange les gens, c’est triste. Je n’ai rien à dire à ce sujet “il ajouta. Enfin, il a envoyé un message à Anel Noreña et à ses enfants, José Joel et Marysol Sosa.

«Je demande le respect pour moi-même et pour la mémoire de mon cher José par la famille Sosa Noreña. Ne me considérez pas, nous n’avons pas, ces gens ont quelque chose, mais je me suis déclaré en paix avec ces gens et avec mes sentiments et José José », a-t-il conclu.

