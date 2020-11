Une liste organisée par l’Associated Press de ce qui arrivera à la télévision, aux services de streaming et aux plateformes de musique cette semaine.

FILMS

– Les films de Noël ont subtilement changé. “Happiest Season”, qui débute mercredi sur Hulu, présente de nombreux éléments réconfortants classiques du genre – un voyage de retour, une discorde familiale, un engagement secrètement planifié – mais ouvre la comédie des fêtes à de nouveaux personnages qui la rendent encore plus charmante. Le film Clea DuVall – que Sony Pictures allait initialement sortir en salles – met en vedette Kristen Stewart et Mackenzie Davis dans le rôle de Harper et Abby, un couple qui se rend chez la famille Harper pour les vacances. Juste avant d’arriver, Harper avoue qu’elle n’a pas dit à sa famille qu’elle était lesbienne. La distribution vivace comprend Aubrey Plaza, Mary Steenburgen et Daniel Levy.

– «Superintelligence» est un autre film de studio qui fait ses débuts sur un service de streaming en raison de la pandémie. La comédie de Melissa McCarthy, la plus récente réalisée par son mari, Ben Falcone («Tammy», «The Boss»), sera présentée en première jeudi sur HBO Max. Dans ce document, un supercalculateur d’intelligence artificielle, exprimé par James Corden, attribue au personnage au chômage de McCarthy la tâche de sauver le monde.

– Ironiquement, la plus grande première de cette semaine sur Netflix est déjà dans les salles: «Hillbilly Elegy» («Hillbilly, une élégie country») de Ron Howard arrive mardi. L’adaptation par JD Vance du succès littéraire de JD Vance en 2016 n’a pas été un favori critique, mais c’est le genre de long métrage régulier pour cette saison: un appât de récompense mettant en vedette une poignée de grands acteurs, dont Glenn Close et Amy Adams.

– Jake Coyle

MUSIQUE

– Miley Cyrus est prête à jouer sur son nouvel album. La pop star a recruté de grands sommités du rock pour son septième album studio, «Plastic Hearts», dont Stevie Nicks, Billy Idol et Joan Jett. Et Mick Rock, le célèbre photographe rock ‘n’ roll qui a dépeint David Bowie à Debbie Harry, était en charge de la couverture. Mais les fans de pop ne doivent pas trop s’inquiéter: l’album, qui sort vendredi, comprend également une collaboration avec Dua Lipa et des producteurs comme Mark Ronson (Amy Winehouse, Bruno Mars) et Louis Bell (Post Malone).

– En parlant de Dua Lipa, la star britannique a connu une belle année grâce au succès de son deuxième album, «Future Nostalgia», et du single «Don’t Start Now». Vendredi, il célébrera ces réalisations avec «Studio 2054», une expérience live multidimensionnelle qu’il promeut comme «une soirée de musique, de chaos, de performance, de théâtre, de danse et bien plus encore». La chanteuse a déclaré qu’elle inviterait des “superstars surprises” à l’événement, dont les billets coûtent 11,99 $.

– Smashing Pumpkins sortira un double album vendredi. “CYR” comprend 20 chansons produites par le membre fondateur et chanteur Billy Corgan. La 11e production du groupe comprend également les membres fondateurs James Iha et Jimmy Chamberlin, ainsi que le guitariste Jeff Schroeder. «CYR» suit «SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: PAS DE PASSÉ. PAS DE FUTUR. NO SUN »à partir de 2018, première collaboration de Corgan, Iha et Chamberlin en 18 ans.

– Mesfin Fekadu

TÉLÉVISION

– Si vous aimez «Bones» et «CSI» mais que vous voulez un accent plus français, ne manquez pas le spécial NOVA «Saving Notre Dame». Le documentaire d’une heure, qui sortira mercredi sur PBS, montre le travail minutieux des architectes, ingénieurs et artisans pour restaurer l’emblématique cathédrale parisienne après l’incendie de 2019. Comprend un travail de détective – d’où vient le calcaire original? – et des efforts minutieux pour restaurer la gloire du bâtiment, comme des spécialistes du verre utilisant des cotons-tiges pour éliminer le plomb toxique. Tout le monde porte un équipement de protection lorsqu’il navigue dans «l’immense château de cartes».

– Pouvez-vous voir “Sauvé par la cloche” sans Screech? Peacock espère que les fans ne manqueront pas ce personnage lorsque la suite de la populaire série télévisée réunira le casting original – Elizabeth Berkeley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen et Mark-Paul Gosselaar – mais sans Dustin Diamond, qui a joué le Screech original. Dans cette émission, qui s’ouvre mercredi, Gosselaar est gouverneur de Californie avec un fils à Bayside High, Berkeley un conseiller et Lopez, toujours en tant qu’AC Slater, un professeur de sport.

– Dans la comédie noire de HBO Max «The Flight Attendant», une femme se réveille à côté d’un cadavre dans un hôtel de Bangkok. Kaley Cuoco de “The Big Bang Theory” joue un agent de bord avec un problème d’alcool dont les tentatives farfelues pour dissimuler son rôle dans la mort l’ont mise dans la ligne de mire du FBI. Les trois premiers épisodes de la série limitée sont présentés en première jeudi, et le premier peut désormais être visionné gratuitement si vous acceptez d’envoyer un e-mail à HBO Max.

– Mark Kennedy