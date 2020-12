León, qui a dominé le match retour, a battu les Pumas pour remporter le titre de la campagne (Photo: Omar Martinez / .)

Après presque un an, Liga MX a un nouveau champion, après une saison compliquée encadrée par l’épidémie de COVI-19. Lion, qui a dominé le match retour, battre les pumas pour pouvoir prendre la couronne de la campagne (2-0).

Les Les ventres verts étaient l’équipe la plus cohérente du tournoi régulier. Ils étaient en charge des 18 clubs de Liga MX avec 40 unités, soit huit de plus que les auriazules. De plus, ils se sont retrouvés avec la meilleure défense du tournoi avec 14 buts encaissés, un domaine où ils étaient à égalité avec Pachuca.

À la fois, ils ont également obtenu la meilleure défense du tournoi avec 14 buts encaissés, une zone où ils étaient à égalité avec les Tuzos del Pachuca. À l’attaque, ils ont terminé à la troisième place avec 27 touchés.

Après presque un an, la Liga MX a un nouveau champion, après une saison compliquée qui a été encadrée par l’épidémie de COVI-19 (Photo: Omar Martinez / .)

Son meilleur buteur dans le concours c’était l’Équateur Angel Mena. Dans le tournoi régulier a marqué sept buts et il était le sixième meilleur buteur de Guard1anes 2020, tandis que dans la Fiesta Grande, il a trempé deux autres fois (dont une pénalité).

La chose curieuse à propos de Guanajuato est que ils n’ont pas bien fait lors des matches aller de la Liguilla, où ils sont tombés à une occasion (Puebla) et à égalité sur deux autres (Chivas et Pumas). En échange, battre leurs rivaux au match retour, qui s’est tenue au stade de León.

En réalité, ce bâtiment était une forteresse pour les habitants de León. En comptant la phase régulière et la Liguilla, Léon a gagné dix fois, sans aucune défaite, comptant la finale contre les Pumas. Le seul match nul était contre Tigres (date 9).

Une nuit de rêve

L’Argentin Emmanuel Gigliotti a réveillé tôt les étudiants universitaires pour qu’ils aient l’avantage sur le tableau de bord mondial (Photo: Omar Martinez / .)

La première étape, qui a été joué au stade olympique universitaire, c’était une rencontre compliquée pour les deux équipes. Les étudiants universitaires avaient l’avantage d’un but et d’un homme supplémentaire sur le terrain, mais les émeraudes ont la cravate miraculeuse dans les dernières minutes (1-1).

Maintenant, les deux clubs ont atteint le Stade de Léon avec l’illusion de lever le verre après le coup de sifflet final. Toute la scène était prête après une cérémonie émouvante dédiée aux personnels de santé qui luttent contre la maladie qui a évité la présence des fans dans le bâtiment ce soir.

Même comme ça, les habitants ont pris le terrain de jeu avec acharnement, peu importe que le rugissement de ses fans soit absent. Dès la première minute, il avait le ballon sous contrôle, tandis que il a acculé ses rivaux dans sa partie de terrain du jeu.

Ignacio González a pris sa retraite du court avec un autre titre dans ses vitrines avec le Lion (Photo: Omar Martinez / .)

La stratégie de Ignacio Ambriz il a porté ses fruits à l’aube du jeu (11 ′). Tout comme il l’a fait lors du match aller, L’Argentin Emmanuel Gigliotti a réveillé tôt les étudiants universitaires, après le long coup de fouet qui a débuté aux pieds de Fernando Navarro (1-0).

Malheureusement, quelques minutes après le score, la mauvaise nouvelle est arrivée pour Panzas Verdes (quinze’). Ange Mena, leur meilleur buteur du tournoi (9 buts), a dû quitter le tribunal par un inconfort musculaire.

Après le départ de l’attaquant équatorien, les visiteurs se sont installés sur le terrain et ont commencé à marcher sur la partie adverse du terrain. Cependant, lGuanajuato a puni les habitants de la capitale avec des attaques rapides et des contre-attaques qui s’est terminé par des tirs au but d’Alfredo Talavera.

Yairo Moreno, avec deux faux et un tir doux, a marqué le but qui a condamné la victoire de León (Photo: Omar Martinez / .)

Andres Lillini, le stratège surprise du semestre, il savait que le championnat tombait entre ses mains. Il n’a donc pas attendu le reste et a mis Juan Manuel Iturbe (38 ′) pour être plus meurtrier en attaque, mais il n’a pas pu faire grand-chose avant de se rendre aux vestiaires.

La deuxième fois, c’était une procédure. Léon n’a pas arrêté d’attaquer, essayant d’attraper ses rivaux négligemment, mais n’a pas laissé un seul centimètre afin que ses rivaux puissent facilement surprendre son gardien Rodolfo Cota.

ET est venu le but qui a condamné la victoire de León. Luis “Chapito” Sánchez a donné une belle passe à Yairo Moreno (82 ′). Le Colombien, à deux feintes, battre la défense féline et, d’un coup doux, a envoyé le ballon au fond des filets (2-0).

