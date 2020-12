Ce dimanche 13 décembre, un nouvel acte de violence a été présenté qui secoue la Colombie. C’est arrivé dans le zone urbaine du village de Cuturú, situé à une heure et vingt minutes du Caucase, département d’Antioquia, et qui a fait trois morts.

Selon les premières informations, La communauté a déclaré que les criminels sont arrivés à bord de bateaux sur la rivière Nechí et qu’après leur arrivée, ils ont tiré sans discernement sur les personnes qui discutaient lors de certaines fêtes pour célébrer leurs diplômes d’études secondaires..

Depuis ce matin, la société Indepaz a publié la plainte de la communauté, selon laquelle une cinquantaine d’hommes armés sont arrivés sur le site en bateau et au bord de la rivière Nechí, vêtus de camouflage et avec des armes longues.

“Au préalable, on considère que l’incursion a été effectuée par le Clan del Golfo, puisque la zone est l’ingérence de Los Caparros”, Indiqua Indepaz.

Également Colonel Jorge Miguel Cabra, Commandant de la police d’Antioquia, a confirmé l’information et expliqué que, vers 2 heures du matin, trois bateaux avec des hommes armés et portant des uniformes à l’usage exclusif des forces militaires sont arrivés, tuant trois personnes et en blessant cinq autres. , dont deux femmes et une personne disparue.

«Ces gens tirent sans discernement sur certains habitants qui étaient là. Ils s’identifient comme membres du Clan del Golfo, le principal gang de trafiquants de drogue du pays et se faisant passer pour les Forces d’autodéfense Gaitanistas de Colombia “ajouta le colonel Cabra.

Le colonel a également assuré qu’en raison de l’absence de présence permanente des autorités dans la zone, elles tentent toujours de vérifier s’il y a un quatrième décès.

«Parmi les blessés, deux sont des femmes et trois sont des hommes. Les gens qui meurent sont tous des hommes, nous sommes en train d’identifier les victimes “Dit Cabra.

Pour sa part, le commandant de la septième division de l’armée, le général Juan Carlos Ramírez, a déclaré que dans cette situation, des troupes de cette unité accompagnent la police et le bureau du procureur, “Cela mène des enquêtes pour clarifier les faits.”

Il faut se rappeler que Le massacre le plus récent à Antioquia s’est produit jeudi dernier dans la zone rurale d’El Bagre, où quatre personnes sont mortes, et où le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo, a annoncé une récompense de 50 millions de pesos pour retrouver les responsables de cette Cas.

“L’armée nationale est sur les lieux des événements, pour apporter un soutien à l’équipe d’enquête criminelle, au parquet, à la police nationale, pour mener les actions urgentes correspondantes”Le ministre de la Défense Carlos Holmes Trujillo a déclaré samedi dans un communiqué à la presse.

Le chef du portefeuille de la Défense a assuré que le Clan del Golfo et Los Caparros, gangs d’origine paramilitaire, se battent pour le contrôle du trafic de drogue, des cultures illicites et de l’exploitation minière illégale dans la région.

Actualisation

Holmes Trujillo, avec les dirigeants de l’armée et de la police, a tenu un conseil de sécurité dans la région, d’où il a annoncé une récompense pouvant aller jusqu’à 100 millions de pesos à quiconque fournit des informations permettant de capturer les responsables de ce massacre.

