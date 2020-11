Lío Pecoraro (Instagram)

Les bonnes nouvelles ne sont pas nombreuses dans le journalisme, même dans le divertissement. Pecoraro mess -connoisseur du show-business comme peu- le sait. Et pourtant, comme pour briser cette prémisse jamais écrite mais toujours respectée, dans l’actualité qui le place comme protagoniste exclusif – avec sa santé en jeu – il est temps de faire une autre bonne annonce.

Car ce mardi, à peine une semaine après son transfert en salle de réanimation, les autorités du Clinique Hôpital Ils se sont approchés d’un rapport médical indiquant une évolution de son état. Pour l’instant, la ventilation mécanique a été supprimée; c’est-à-dire, maintenant il est sans respirateur. Et a été emmené dans une salle commune.

De plus, les médecins soulignent que «c’est répondre de manière appropriée aux antibiotiques dans le cadre de son traitement de chimiothérapie pour sa leucémie “, qui a été diagnostiquée à la mi-octobre. L’infection était la principale préoccupation ces jours-ci.

Le rapport conclut en déclarant que Lío, 45 ans, reçoit “un soutien transfusionnel pour les globules rouges et les plaquettes” – pour cette raison, son grand ami Fernando Piaggio il y a quelques jours, il avait demandé des donneurs de sang-, et prévient que «cela continue sous contrôle permanent et avec une bonne évolution». En d’autres termes, les nouvelles sont bonnes, mais il faut recourir à la prudence, le chemin sera long.

Que le rapport médical des médecins qui l’assistent dans l’unité de soins intensifs ait été délivré aujourd’hui, est un autre signe – ici, de manière tacite – de son amélioration. Parce que le précédent a été publié le 6 novembre, c’est-à-dire vendredi dernier. Et là, avec la promesse de rapporter des nouvelles juste ce mardi 10 aujourd’hui, on lit: “Si des changements inattendus surviennent, ils seront informés.” Rien de tout cela n’est arrivé. Et le panéliste de Tous les après-midi, pour Le neuf, a commencé à connaître une certaine reprise, ce que Piaggio lui-même a confirmé hier: “Lío a ouvert les yeux.” C’était la première bonne nouvelle pour le journaliste.

«Il donne son combat côte à côte, avec toute son énergie et sa santé. Il est aux côtés des professionnels », a expliqué Piaggio dans La course à pied du spectacle, pour Chronique HD, où vous partagez votre écran avec votre ami. Lío s’est réveillé. Il a ouvert les yeux et est conscient que le combat continue, que ce n’est pas un combat facile … Il sait dès le premier jour que ce combat est foutu mais s’est réveillé et a ouvert les yeux».

Maju lozano, animateur de All Afternoon, était également optimiste, même par prudence. “Il va mieux, mais il continue avec un pronostic réservé”, a-t-il décrit. Il réagit bien au traitement ». Et il a élaboré: «C’est beaucoup, c’est un taureau. Nous serons très respectueux des informations que nous allons donner car c’est ce qui correspond. C’est un état de santé très délicat et c’est ainsi que la famille le souhaite. Alors d’ici tout notre soutien et notre amour, comme toutes les heures de nos jours pour notre cher ami, ses amis et la famille qui sont là, au pied du canyon ».

Il vient d’entrer à l’hôpital pour commencer son traitement pour un leucémie promyélocytaire atypique, Pecoraro partageait avec ses followers Instagram différents posts pour montrer pas à pas son combat. «C’est comme ça qu’ils prennent soin de moi. Ainsi, en permanence. Merci à tout le personnel! Ils ont mis leur corps, leur tête et leur âme pour mon prompt rétablissement », a-t-il écrit en utilisant le hashtag avec le mot #Decreted, qui est devenu sa devise: Mess décret qu’il surmontera sa maladie. Et voilà. Et cette fois, avec de bonnes nouvelles.

