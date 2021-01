Les décès par coronavirus aux États-Unis ont atteint un autre sommet quotidien, avec plus de 4300 décès. Selon le décompte effectué par l’Université Johns Hopkins, le nombre total de décès dus au COVID-19 dans le pays a déjà dépassé 380 000. Les infections ont dépassé 22,8 millions.

Monde de Miami / AP

Les États-Unis ont enregistré 4 327 décès mardi selon le décompte de Johns Hopkins. L’Arizona et la Californie sont parmi les États les plus touchés.

Le chiffre quotidien est sujet à révision, mais les décès ont fortement augmenté au cours des deux derniers mois et demi. Le pays est maintenant dans la phase la plus meurtrière de l’épidémie jusqu’à présent, même au milieu de la campagne de vaccination. En moyenne, près de 250 000 infections sont enregistrées chaque jour.

Plus de 9,3 millions d’Américains ont reçu leur première injection du vaccin, soit moins de 3% de la population, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. C’est bien en dessous de ceux qui, selon les experts, devront être vaccinés pour vaincre la repousse.

L’effort s’accélère à travers le pays. Des sites de vaccination de masse ont été ouverts dans les stades et autres lieux, permettant aux gens de se faire vacciner depuis leur voiture.

De plus, de plus en plus d’États ont commencé à offrir des vaccins au groupe suivant en fonction des priorités, les personnes âgées, avec un âge minimum qui varie d’un endroit à l’autre, 65, 70 ou 75 ans. Jusqu’à présent, les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite ont été prioritaires dans la plupart des endroits.

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi son intention d’accélérer la campagne de vaccination en libérant tous les stocks, plutôt que de garder de grandes quantités en réserve pour s’assurer que les gens reçoivent leur deuxième injection à temps.