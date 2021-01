conférence covid (Illustration: Steve Allen)

Le ministère de la Santé a annoncé, ce vendredi 15 janvier 2021, le record de 21366 nouvelles infections, ainsi que 1106 décès dus au COVID-19, maladie causée par le virus Sars-Cov-2, dans le pays.

De cette façon, ils ont enregistré 1609 735 cas confirmés cumulés et 139022 décès causés par la maladie à coronavirus. En ce sens, le pourcentage de décès dans le numéro de semaine épidémiologique 53 a été placé dans le 8%. Cet indicateur, bien qu’il soit de deux points au-dessus de la semaine épidémiologique précédente, est bien en deçà du pic des décès enregistrés. L’application de médicaments avec des preuves d’aide dans le traitement des personnes diagnostiquées avec la maladie a contribué à la diminution du taux de mortalité

conférence covid (Photo: SSA)

Les autorités sanitaires ont également signalé l’existence de 2023489 négatifs et 4052143 personnes étudiées à partir du premier cas enregistré dans le pays. D’un autre côté, à ce jour 1 199 810 personnes ont été libérées après s’être rétablies de la maladie.

De plus, l’estimation de l’épidémie active a été rapportée, ce qui correspond au 6%, soit 106 723 patients qui ont présenté des symptômes de la maladie au cours des 14 derniers jours. Ce sont eux qui peuvent potentiellement contribuer à la transmission du nouveau coronavirus. Concernant la diminution du nombre de cas estimée ces dernières semaines, le Dr Ricardo Cortés Alcalá, chef de la Direction générale de la promotion de la santé, a souligné que le comportement correspond au fait que les personnes ont cessé de fréquenter les centres de santé et non réduction du nombre de tests de dépistage.

conférence covid (Photo: SSA)

De plus, sur le nombre total de tests appliqués pour détecter les personnes avec un diagnostic positif, seuls les 45% ont satisfait aux critères et aux symptômes de la définition opérationnelle de la maladie COVID-19.

Concernant la saturation des hôpitaux, Cortés Alcalá a rapporté que 59% de la moyenne nationale des lits généraux sont occupés. Cela signifie que Sur les 31 833 lits sans assistance respiratoire assistée, 18 808 sont en service et 13 025 sont disponibles. En plus de cela, six États ont signalé une occupation de lits généraux supérieure à 70%. Mexico est en tête de liste et est suivie par Hidalgo, Guanajuato, l’État du Mexique, Nuevo León et Puebla.

En outre, 10 États ont signalé une occupation entre 50% et 69%, alors que 16 a déclaré une profession inférieure à cinquante%.

conférence covid (Photo: SSA)

Avec ce même rapport, dans le lits équipés d’un support de ventilation, c’est-à-dire une thérapie intensive, il a été annoncé que l’occupation générale est de 51%, ce qui signifie que le 10 085 lits avec ventilateur au Mexique, 5 174 sont occupés et 4 911 sont disponibles. En revanche, les entités affichant un taux d’occupation supérieur à 70% dans le réseau de lits SARI sont Mexico, l’État de Mexico et Nuevo León.

Aussi, quatre États ont signalé une occupation allant de 69 à 50 pour cent et 25 entités ont moins de 50% occupation en lits équipés de ventilateur.

conférence covid (Photo: SSA)

Concernant la vaccination contre le COVID-19, le Dr Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a rapporté que 415 417 doses ont été appliquées. Cependant, il a précisé que “nous avons déjà commencé à mettre les secondes doses”, donc 1.958 personnes ont déjà le schéma de vaccination complet et 413.459 ont subi une injection. Il faut se rappeler que l’antigène créé par Pfizer-BioNTech envisage la application de deux doses pour obtenir la vaccination des personnes. Ainsi, 70% des vaccins reçus lors du dernier envoi ont été utilisés.

Enfin, sur les événements supposément attribuables à la vaccination ou à l’immunisation (ESAVI) ont été notifiés 688 personnes ayant eu des effets indésirables après avoir reçu le vaccin, 667 étaient graves et 21 n’étaient pas graves. Le chiffre équivaut à 0,17% du nombre total de personnes soumises à l’inoculation. Cependant, Ce sont des conditions attendues avec l’application de l’antidote et ne doivent pas décourager les personnes de se faire vacciner.

