Un homme âgé portant un masque facial est assis sur un trottoir dans une rue, dans l’un des quartiers où le bureau du maire a décrété une quarantaine stricte, au milieu d’une épidémie de coronavirus (COVID-19), à Bogota, Colombie le 5 janvier 2021. REUTERS / Luisa Gonzalez

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a rapporté, ce jeudi 7 janvier 2021, 17576 nouveaux cas du coronavirus en Colombie. Au cours des dernières 24 heures, 68 730 tests ont été traités, dont 33 641 PCR et 35 089 antigènes.

Le rapport indique également que 344 sont morts de la maladie. De cette manière, le pays atteint un total de 45 067 décès depuis que le virus a atteint le territoire national.

En agrégeant tous les chiffres, La Colombie a atteint 1 737 347 personnes infectées, dont 107361 cas actifs et 1580285 correspondent à des cas positifs ayant déjà réussi à vaincre le coronavirus

Concernant les régions avec le plus de cas signalés aujourd’hui, Bogota mène la liste avec 5 375 infections, suivi de Antioquia avec 2487 et Vallée avec 1251 cas positifs.

Il y a 2 118 conglomérats dans le pays. Les territoires sont: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, North de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare et Guainía.

Après l’annonce de Approbation Invima pour l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer, Le gouvernement national a rassuré les citoyens sur le lancement du processus de vaccination contre le covid-19 au niveau national. À ce sujet, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Fernando Ruiz Gómez, a souligné que bien que certains pays aient commencé à appliquer des vaccins en petites quantités, la Colombie se prépare à la bonne exécution de ce processus.

«Notre objectif n’est pas seulement de prendre notre photo et de fabriquer un premier vaccin. Notre objectif fondamental est de mettre en place un plan de vaccination massif», A-t-il assuré. Pour cette raison, a-t-il ajouté, le gouvernement national a d’abord stipulé de structurer un plan et de générer toutes les capacités au niveau territorial, ce qui permet de clarifier ce qui s’est passé dans les pays développés d’Europe ou aux États-Unis, là où les objectifs de vaccination ne sont pas atteints.

«Nous avons un objectif de vacciner 34 millions de personnes. C’est probablement le plus grand défi de santé publique auquel la Colombie s’est attaquée; Ce sera également pour les autres pays », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que le pays a une capacité installée suffisamment bonne pour avancer pour atteindre l’objectif de vacciner 34 millions de personnes; et il a réitéré que l’exécution du plan commence en février, probablement la deuxième semaine, de sorte que les horaires avec Pfizer sont déjà affinés pour pouvoir établir une date précise pour commencer la vaccination.

En outre, la Colombie a déjà des accords avec AstraZeneca et le mécanisme multilatéral Covax, avec lequel il devrait recevoir des vaccins à partir de mars, ainsi qu’un accord pour l’acquisition du biologique de Janssen.

La vaccination contre le covid-19 est un défi très important pour le pays pour plusieurs raisons, a-t-il expliqué. L’un d’eux est la diversité géographique, qui comprend des zones assez reculées avec un accès difficile, rurales et désertiques, comme Alta Guajira, qui impliquent des risques et une logistique particulière.

«Pour cette raison, le pays a pris la décision d’adopter une approche appelée portefeuille. N’achetez pas un seul type de vaccin, mais achetez différents types. Le vaccin de Pfizer sera probablement concentré dans les villes où nous avons la plus grande capacité de surgélation. Des travaux sont déjà en cours pour avoir 44 congélateurs disponibles en Colombie », a déclaré le ministre.

Cependant, il a noté que pour les zones rurales, il est nécessaire et essentiel d’avoir d’autres types de vaccins qui ne nécessitent pas de congélation, uniquement la réfrigération, ainsi que des opérations de transport, de distribution et d’application beaucoup plus simples et plus simples.

Janvier est le mois de l’enrôlement et de la préparation des territoires, consolider un système d’information permettant d’enregistrer clairement quelles personnes ont été vaccinées et faire la traçabilité du procédé, d’autant plus qu’il existe des secondes doses du vaccin, et ainsi mesurer l’efficacité.

Le chef du portefeuille Santé a déclaré que “pour pouvoir tourner la page du covid, il est nécessaire d’avoir une immunité collective, cela signifie avoir 70% de la population vaccinée».

Enfin, il a exhorté tout le monde à travailler sur ce projet national, car le gouvernement achète le vaccin et fait tous les crédits nécessaires, mais la responsabilité des citoyens est vitale pour que l’effet global soit comme souhaité.

