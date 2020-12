15 minutes. La nouvelle pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan a laissé plus de 200000 nouveaux cas et 3157 décès, au cours des dernières 24 heures aux États-Unis (USA), ce qui représente un nouveau record quotidien de décès et le deuxième plus grand nombre de contagions en 24 heures, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins.

Le dernier jour, USA a enregistré 200 070 nouveaux cas de coronavirus, le deuxième chiffre le plus élevé de toute la série historique depuis le début de la pandémie. Il n’est surpassé que par les 205 557 positifs enregistrés le 27 novembre.

Les 3 157 décès confirmés au cours des dernières 24 heures dépassent les chiffres les plus élevés enregistrés lors de la première vague au printemps. De plus, ils dépassent de loin le précédent record aux États-Unis, qui date du 15 avril, avec 2 607 décès en 24 heures.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie aux États-Unis est proche de 14 millions d’infections. Le total est de 13,9 millions de personnes infectées et accumule 273 835 morts.

En termes de récupération, plus de 5,3 millions de personnes aux États-Unis ont surmonté le COVID-19.

L’État de New York reste le plus touché du pays avec 34 718 morts. Viennent ensuite le Texas (22 334), la Californie (19 348), la Floride (18 776) et le New Jersey (17 145).

Les autres États avec un nombre élevé de morts sont l’Illinois (13 397), le Massachusetts (10 824), la Pennsylvanie (10 676), le Michigan (9 842) ou la Géorgie (9 567).

Les chiffres élevés du bilan quotidien de la pandémie aux Etats-Unis publiés ce jeudi interviennent après qu’un record d’hospitalisations en 24 heures ait été enregistré ce mercredi. L’admission de patients s’élevait à 98 691 admissions de patients COVID-19, selon les données collectées par le Covid Tracking Project.