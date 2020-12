La Corée du Sud a enregistré un nouveau record quotidien du nombre de cas de coronavirus vendredi, 1241, au milieu des appels du gouvernement à redoubler d’efforts et à arrêter la propagation d’une pandémie qui a déjà causé 773 décès. . / EPA / JEON HEON-KYUN

SEOUL, 25 décembre . .- La Corée du Sud a enregistré un nouveau record quotidien du nombre de cas de coronavirus vendredi, 1241, alors que le gouvernement a appelé à redoubler d’efforts et à arrêter la propagation d’une pandémie qui a déjà causé 773 mort.

Le chiffre fourni par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA, en anglais), dépasse de loin les 985 personnes infectées qui ont été enregistrées dans le pays jeudi dernier.

Une grande partie de l’augmentation des cas constatée ces dernières heures est liée à une épidémie qui est apparue dans un centre de détention de l’est de Séoul, avec 288 personnes infectées.

Après avoir pris connaissance des données, le Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun a appelé les autorités locales et la population en général à respecter strictement les restrictions sociales imposées pour empêcher une nouvelle propagation de la pandémie.

“La grande majorité de la nation adhère fidèlement aux mesures anti-virus du gouvernement malgré les inconvénients et l’inconfort qui en découlent”, a déclaré Chung dans des remarques reproduites par l’agence de presse locale Yonhap.

“Mais si certains trichent pour leur propre bénéfice, il est difficile d’attendre des résultats en collaboration avec des mesures antivirus”, a ajouté le haut responsable.

Les restrictions en place en Corée du Sud incluent l’interdiction des réunions avec cinq personnes ou plus. Quiconque ne respecte pas cette mesure peut être condamné à une amende allant jusqu’à 3 millions de wons (2 236 euros / 2 725 dollars).

La Corée du Sud a été l’un des premiers pays touchés par le nouveau coronavirus qui a émergé dans la ville chinoise de Wuhan, mais les mesures initialement imposées ont permis au gouvernement de Séoul de contrôler l’impact de la première vague.

Le pays est cependant au milieu de la troisième vague de la pandémie, qui à ce jour a infecté 54 700 personnes depuis que le premier cas a été connu, le 3 janvier, selon les données du KDCA.