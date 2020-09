Le débat qui marque le campagne électorale aux États-Unis il a de nouvelles intrigues, aussi effrayantes que les balles dans le dos que Jacob Blake a reçues à Kenosha ou le genou qui s’est enfoncé dans le cou de George Floyd à Minneapolis pendant huit minutes interminables. Cette fois, la victime s’appelait Daniel Prude, il avait 41 ans et aussi un homme noir. Prude est décédée d’étouffement fin mars après que plusieurs policiers lui aient couvert la tête avec une cagoule. après l’avoir menotté allongé sur le sol et presser le crâne contre le trottoir pendant deux minutes. La vidéo était en grande partie passée inaperçue jusqu’à ce mercredi, lorsque sa famille a décidé de la rendre publique pour dénoncer le traitement «inhumain» que les agents lui avaient infligé.

Prude décédé le 30 mars à l’hôpital, sept jours après avoir été brutalement arrêté à Rochester, une ville du nord de l’État de New York. C’est sa propre famille qui a appelé le 091 pour les avertir qu’elle souffrait apparemment d’un trouble mental. Par une nuit glaciale, avec de la neige tombant sur l’asphalte, les agents l’ont trouvé marchant complètement nu au milieu de la rue. Il n’a opposé aucune résistance. Il s’est couché sur le sol et laissez-les lui menotter les mains derrière le dos. « J’ai demandé que mon frère soit aidé, pas que mon frère soit lynché », a déclaré Joe Prude lors d’une conférence de presse mercredi.

« L’homme J’étais impuissant, complètement nu sur le sol. Ils l’avaient déjà menotté. Allez. Combien de frères encore faut-il mourir pour que cette société comprenne que cela doit prendre fin? « Ajouta le frère de la victime. Immobile et toujours au sol, Prude demanda aux agents de lui donner l’arme. » Donnez-moi votre arme. , J’en ai besoin. « Et peu de temps après, selon la vidéo enregistrée par les caméras de police elles-mêmes, les policiers lui ont mis le capuchon, utilisé pour éviter de cracher. Prude panique, se tortille, leur demande de l’enlever, il insulte et essaie de se lever, c’est-à-dire lorsqu’un officier blanc appuie sa tête contre le sol à deux mains, tandis qu’un autre immobilise son dos avec son genou.

«Ils essaient de me tuer», crie l’homme avec une respiration de plus en plus difficile. Les flics ne cèdent que lorsqu’ils réalisent qu’il a froid et bouge à peine. On rit. « Il dit qu’il a la couronne ». Et c’est alors qu’ils permettent à l’ambulance, présente à tout moment, de le mettre sur la civière. Quelques jours plus tard, le rapport médico-légal a déterminé qu’il était décédé victime d’un homicide, «complications de suffocation» causée par les agents. Le rapport énumère également le délire et l’intoxication médicamenteuse comme facteurs contributifs à sa mort.

Cette même semaine, lors de sa visite à Kenosha, le président Donald Trump a de nouveau démenti que les États-Unis aient un problème systémique de racisme et de brutalité policière. L’opinion contraire à celle défendue par le candidat démocrate Joe Biden, qui propose des mesures pour réformer les services de police et lutter contre les préjugés raciaux qui continuent de contaminer la vie du pays. Et, entre les deux, des manifestations de masse contre le racisme et pour la défense de la justice sociale se poursuivent dans certaines villes.