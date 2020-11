15 minutes. Le changement d’administration aux États-Unis (USA), avec l’élection de Joe Biden, annonce une nouvelle ère pour la coopération internationale après le mépris montré par le président, Donald Trump, à toutes sortes de multilatéralisme. Il l’a révélé par divers gestes, le plus extrême étant le retrait de son pays de diverses organisations mondiales.

La tension entre l’administration Trump et les institutions multilatérales n’était nulle part aussi palpable qu’à Genève. Il existe des dizaines d’organisations qui fonctionnent comme des axes de coopération mondiale sur les questions les plus diverses et qui ont subi des attaques constantes ces dernières années.

Des droits de l’homme à la santé et des réfugiés à la culture, sans oublier l’environnement ni le commerce mondial. Rares sont les domaines qui n’ont pas été menacés ou qui ont été touchés par la conception du président américain et de son équipe la plus proche, selon laquelle le multilatéralisme était plus un frein qu’une source d’avantages.

L’élection de Biden a fait naître l’espoir que la confrontation sera remplacée par la coopération. De plus, que les États-Unis reprennent les sièges qu’ils ont abandonnés au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Aussi a alimenté la possibilité que le processus de retrait de l’Organisation mondiale de la santé soit interrompu à temps (OMS) et de lever le blocus qu’elle exerce sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les trois trois entités opèrent à Genève, qui abrite également le siège européen de l’ONU et où la pression contre le multilatéralisme a été ressentie de manière disproportionnée. Le même qui a conduit Trump à ordonner le retrait de son pays de l’Accord de Paris sur le changement climatique et de l’UNESCO. Même couper complètement leurs fonds à l’agence des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens au Moyen-Orient.

Santé

En raison de l’urgence imposée par la pandémie de coronavirus, les diplomates accrédités à Genève considèrent que la mesure la plus urgente est pour l’administration Biden d’arrêter le départ américain de l’OMS. C’est quelque chose qu’il a promis pendant la campagne de faire dès le début de son mandat et que cela devrait s’accompagner du dégel de son financement.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été le premier chef d’une grande agence des Nations Unies à accueillir Biden. Il a offert toute sa collaboration.

Au lieu de cela, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a préféré attendre que la victoire de Biden soit officielle.

Trump a justifié sa décision contre l’OMS en l’accusant de mal gérer la crise sanitaire. Même en agissant de connivence avec la Chine et en n’ayant pas réalisé les réformes internes qu’elle exigeait.

Droits humains

Le Conseil des droits de l’homme (CDH) attend le retour de son membre le plus éminent. Sa retraite en 2018 a permis à d’autres puissances – pas forcément appréciées pour leur respect des droits de l’homme – d’assumer un rôle plus important.

«Sans aucun doute, à la suite du départ des États-Unis du Conseil, La Russie et la Chine, en particulier la Chine, ont commencé à participer plus activement et pour faire preuve de plus d’initiative, sans aucun doute la voix de la Chine a été davantage entendue », a commenté un participant au CDH.

Cependant, ce n’était pas la première fois que les États-Unis s’écartaient de cet organe. George Bush l’avait déjà fait. Mais lorsque Barack Obama est devenu président (2019), l’un des premiers ordres qu’il a donné était que son pays cherche à nouveau à faire partie des 47 pays qui composent cet organe – à tour de rôle.

Si Biden s’inspire de ce qu’a fait Obama en matière de coopération, Les États-Unis devront encore attendre 2022 pour revenir en tant que membre à part entière du HRC. Le poste qu’il a quitté a été occupé par l’Islande et il n’y aura pas d’élections pour les nouveaux membres avant octobre.

Les élus le rejoindront en janvier de l’année suivante, ce qui n’empêche pas la délégation américaine de revenir dès que Biden prendra le pouvoir dans la salle de réunion et participera aux débats. En particulier, dans les domaines pour lesquels il a toujours manifesté un intérêt particulier. Par exemple, la liberté d’expression, les droits du collectif LGTBI ou des situations dans des pays comme la Syrie, le Yémen et le Soudan du Sud.

Cependant, certaines tensions devraient persister entre les États-Unis et le HRC. Les gouvernements américains successifs ont reproché à cette entité son prétendu parti pris anti-israélien.

Commerce

L’élection de Biden a rendu à l’OMC la perspective de surmonter l’une des pires crises de ses 25 ans d’existence et élimine la menace d’un retrait américain. Depuis un an bloque complètement le fonctionnement de votre instance d’appel, dernier recours dans les différends commerciaux entre pays.

Washington a récemment empêché l’élection d’un nouveau PDG. Il s’est obstinément penché pour le candidat sud-coréen et a entravé le consensus en faveur du Nigérian, Ngozi Okonjo-Iweala, qui a reçu le soutien de tous les autres pays.

Au siège de l’ONU, il y a un certain optimisme «d’avoir une relation normale et ouverte» avec les États-Unis. C’est de loin le plus gros contributeur au budget ordinaire de l’Organisation.

“Trump était très imprévisible et nous pensons que Biden sera plus favorable à la notion de multilatéralisme” et de coopération, a souligné une source.