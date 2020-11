Des boîtes contenant des fichiers présumés ont été incendiées (Capture d’écran: Newscast)

Autour de 30 femmes à capuche ils ont fait irruption ce vendredi après-midi dans le bunker du bureau du procureur général de Mexico (FGJ-CDMX) pour exiger justice pour le fémicide par Bianca Alejandrina (Alexis), a eu lieu en début de semaine à Cancun, Quintana Roo.

Cependant, la démonstration a tourné violent vers 14h30, lorsqu’ils ont utilisé des marteaux pour briser les fenêtres du FGJ-CDMX et pénétrer dans les bureaux situés dans le quartier Doctores de la mairie de Cuauhtémoc.

Plus tard, les femmes cagoulées en ont sorti des boites et divers des dossiers, qui pourraient être des dossiers de recherche, qui ont commencé à se déchirer et mettre le feu, malgré le fait que les travailleurs leur ont demandé de ne pas le faire.

Pour les empêcher de continuer à détruire le bien, éléments du groupe Athena, du Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC), est arrivé sur place pour les retirer à l’aide de extincteurs, les faisant se disperser. Cependant, les protestations se sont poursuivies à proximité du Metrobús Balderas, où ils ont commencé à peindre et à jeter des pierres sur les cristaux de la station, mais ils ont également été encapsulés.

Lors des manifestations, les femmes cagoulées étaient accompagnées par le Commission des droits de l’homme capitale et Groupe Marabunta pour être interlocuteurs avec les autorités.

De son côté, le Road Orientation Center de Mexico a rapporté via ses réseaux sociaux que la circulation a été fermée à Gabriel Hernández entre Dr Lavista et Av. Dr Río de la Loza, ainsi que dans Avenue Balderas, entre Av. Juárez et Chapultepec par des manifestants.

De même, le Metrobús a signalé que le ligne 4, qui va de Buenavista à Isabel La Católica, suspendu votre service, il a donc invité les utilisateurs à prendre leurs prévisions.

La station Balderas Metrobús a subi plusieurs dommages (Photo: Twitter / EnCapacitacion)

Il faut se rappeler que le 11 novembre, un groupe de féministes a été encapsulé par des hommes en uniforme de Mexico dans le Glorieta de Cibeles quand ils protestaient pour la même cause.

En outre, Avenue Álvaro Obregón fermée, rue équine Tonalá à Colonia Roma, routes qui jouxtent la Campus de la représentation du gouvernement de Quintana Roo dans la capitale, qui était entourée de clôtures métalliques et abritées pour certains éléments de sécurité.

L’affaire Alexis

Bianca Alejandrina était membre de l’Orchestre symphonique aztèque et avait une voix privilégiée, selon plusieurs de ses compagnons qui ont assisté à la veillée. Elle avait déjà déclaré à plusieurs reprises son intention d’étudier la criminologie et participé activement aux mouvements féministes.

Le week-end dernier, deux fémicides se sont produits à Cancun en moins de 24 heures et les corps des femmes ont été retrouvés samedi et dimanche soir.

Ce lundi, le parquet de Quintana Roo a confirmé la découverte à Cancun du corps d’Alexis, 20 ans, dont le nom d’origine était Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado et dont il y avait un alerte de disparition depuis le 7 novembre dernier.

Bianca Alejandrina avait 20 ans et voulait étudier la criminologie (Photo: Archive)

Selon les données du bureau du procureur, le corps, qui a ensuite été identifié par ses proches, a été retrouvé “Avec des traces claires de violence.”

C’est après l’annonce du constat que des actions ont été appelées pour dénoncer le manque d’efficacité des autorités et l’épuisement des fémicides et des violences de genre, dans un pays où en moyenne dix femmes sont assassinées chaque jour.

Mais pendant les manifestations à Cancun, des éléments de sécurité ils ont ouvert le feu et grièvement blessé au moins deux femmes.

Selon le bureau du procureur du Quintana Roo jusqu’à présent cette année, ils se sont inscrits une douzaine de fémicides dans l’état.

