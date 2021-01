La réapparition du pasteur dans le dernier chapitre d’El Marginal 3 (Vidéo: “El Marginal 3”, Public TV)

“C’est la meilleure saison qu’il ait jamais faite. Sans doute. Les rebondissements qu’ils ont donnés à chaque chapitre sont incroyables. Vous êtes à bout de souffle … C’est la plus grosse production de toutes les saisons. En volume, en nombre d’acteurs, de figurants ».

Août dernier, Marcos Santana, Président de Telemundo -Entreprise américaine qui a acquis Underground- a déclaré à Teleshow que la société de production argentine travaillait sur la nouvelle saison de Le marginal. La pandémie de coronavirus a forcé un changement de plan et au lieu de n’effectuer que El Marginal 4, El Marginal 5 sera également filmé, même si l’un sera vu en ondes d’abord, puis l’autre. Comme cela s’est produit avec les éditions précédentes.

Comme il pouvait le savoir Télé-exposition, en mars commencent les enregistrements des deux saisons. Toujours soumis à la pandémie de coronavirus le permettant et les protocoles sanitaires pour les fictions continuent d’être approuvés. Les acteurs – et toute l’équipe travaillant pendant le tournage – seront testés tous les trois jours, en particulier ceux qui ont des contacts étroits avec leurs collègues dans les scènes.

Le plan de Souterrain -avec Sebastián Ortega et Pablo Culell en tête- c’est qu’El Marginal 4 peut être vu avant la fin de l’année sur l’écran de la télévision publique. Et en 2022, El Marginal 5 sera diffusé.

Le Marginal 4 allait commencer le tournage début 2020 mais la pandémie de coronavirus a contraint à changer les plans de tournage

L’équipe d’auteurs composée de Nicolás Marina, Omar Quiroga et Andrés Pascaner a déjà terminé la rédaction des livrets des deux saisons. En décembre et les premiers jours de janvier, des castings ont eu lieu virtuellement pour les acteurs de soutien. Jusqu’à présent, on peut prévoir que Juliette Zylberberg et Rodolfo Ranni ils feront partie de la distribution principale.

Rodolfo Ranni et Julieta Zylberberg rejoignent les nouvelles saisons d’El Marginal

Il est à noter que les protagonistes resteront les mêmes: Nicolas Furtado et Claudio Rissi -dans la peau des frères Diosito et Mario Borges-, Gerardo Romano et Martina Gusman. De plus, les prochaines saisons de la série comporteront le retour de Juan Minujín comme pasteur, qui était le personnage principal de la première édition.

Juan Minujín était le protagoniste d’El Marginal 1, puis l’histoire a continué comme une préquelle et maintenant elle se poursuivra dans El Marginal 4 et 5, c’est pourquoi l’acteur (Cony La Greca) revient

Comme on le voit à la fin d’El Marginal 3, l’ancien policier rencontre le gang Los Borges composé des frères, Colombie (Daniel Pacheco) et Barney (Marcelo Pocho Peralta) – dans la nouvelle prison dans laquelle ils ont été transférés. Ces installations auront lieu dans une usine désaffectée du quartier de Buenos Aires Boedo. Là, il recréera Vieux pont, la nouvelle prison dans laquelle passeront les prochaines saisons d’El Marginal.

De la société de production de la série, ils espèrent pouvoir réaliser le plan de tournage tel qu’il est programmé et maintenir les protocoles sanitaires pour éviter les contagions au sein de l’équipe. En ce qui concerne l’intrigue des deux saisons, il y a secret et les acteurs ont dû signer un contrat de confidentialité. Les créateurs veulent que ce soit vraiment une surprise pour le spectateur et ils veulent qu’aucune information ne soit divulguée. Même les images du tournage ne peuvent être publiées sur les réseaux sociaux tant que Underground ne décide pas de promouvoir la fiction.

