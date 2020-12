SANTIAGO DE CHILE (AP) – Le Chili mettra à nouveau en œuvre une quarantaine obligatoire à partir du week-end prochain dans sa région métropolitaine, enregistrant une augmentation des infections à coronavirus, a rapporté le ministère de la Santé.

C’est l’une des zones les plus peuplées et celle qui concentre près de huit des 19 millions d’habitants du pays et où les autorités signalent une augmentation de 18% des cas au cours des deux dernières semaines, ce qui a conduit à une baisse de la phase réouvertures organisées par le gouvernement.

«Ce chiffre a un impact très élevé et nous en sommes très préoccupés. On observe également des augmentations dans la région de Valparaíso (centre) et dans la région Bio Bio (sud) », a annoncé le ministre du portefeuille de la Santé, Enrique Paris.

Les habitants de la région métropolitaine n’auront qu’un seul permis de la police pour sortir acheter pendant le week-end.

Exceptionnellement, les restaurants pourront ouvrir leurs terrasses pendant la phase 2, ce qui n’était pas prévu dans le plan initial de réouverture en cinq étapes conçu par le gouvernement, le plan Step by Step.

Les cours ne seront pas non plus suspendus nulle part dans le pays, a annoncé la sous-secrétaire à la prévention du crime, Katherine Martorell.

La mesure est connue quelques semaines avant Noël et aurait un impact sur les habitants de cette zone centrale du Chili qui concentre une bonne partie de l’activité économique du pays.

Des quarantaines complètes ont également été annoncées dans quatre communes du sud du pays, à Biobío, Araucanía et Magallanes.

Le ministère de la Santé a signalé lundi 1760 nouveaux cas et 35 décès, portant le total à 562 142 et 15 663 décès dans tout le pays depuis le début de la pandémie le 3 mars.