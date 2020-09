Salut, je suis Scott Hershberger, avec Scientific American en tant que membre de l’Association américaine pour l’avancement de la science. Et voici un court article du numéro de septembre 2020 du magazine, dans la section intitulée Advances: Dispatches from the Frontiers of Science, Technology and Medicine. L’article s’intitule « Quick Hits » et il s’agit d’un récapitulatif de quelques histoires du monde entier.

D’Argentine:

Les premiers dinosaures ont pondu des œufs à coquille molle, disent les paléontologues. Une nouvelle analyse chimique d’un œuf fossilisé de plus de 200 millions d’années de Patagonie – et d’une couvée d’œufs plus récents de Mongolie, trouvés dans le désert de Gobi – a révélé un film mince correspondant aux caractéristiques des œufs à coquille molle modernes.

D’Angleterre:

Les archéologues ont découvert que 20 puits profonds, auparavant considérés comme des gouffres et des étangs naturels, ont été creusés par des humains néolithiques. Les puits forment un cercle de deux kilomètres de diamètre, avec le monument de Durrington Walls en son centre, à seulement trois kilomètres de Stonehenge.

Du Brésil:

Les chercheurs ont documenté le plus gros éclair jamais enregistré. Le «méga-flash», qui s’est étendu sur plus de 700 kilomètres dans le sud du Brésil en 2018, a été détecté par un nouveau satellite météorologique avancé en orbite géostationnaire.

D’Israël:

Les chercheurs ont séquencé des échantillons d’ADN des manuscrits de la mer Morte, identifiant des fragments fabriqués à partir de peau de mouton et d’autres fabriqués à partir de peau de vache. La technique pourrait aider à associer des fragments et à démêler les origines géographiques des artefacts.

D’Indonésie:

Les scientifiques ont identifié un lézard dragon à cornes de nez insaisissable dans les forêts du nord de Sumatra. Bien qu’apparaissant dans la mythologie des Bataks indigènes, l’espèce visuellement frappante n’avait été repérée qu’une seule fois par les scientifiques – il y a près de 130 ans.

Et d’Australie:

Des drones sous-marins ont découvert un vaste système de «rivières» sous-marines d’eau dense et salée le long du plateau continental australien. Ces flux transportent la matière organique de la côte vers l’océan profond, et leur volume varie selon les saisons, atteignant un sommet en hiver.

C’était «Quick Hits». Je suis Scott Hershberger.

[The above text is a transcript of this podcast.]