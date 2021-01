Les variantes sont différentes versions du coronavirus initial qui apparaissent au fil du temps, à mesure que le virus mute, ce qui se produit lorsqu’il se réplique et qui est normal dans ce type d’agents infectieux acellulaires

Quand il semblait que le monde avait un peu compris le nouveau coronavirus, les nouvelles variantes ont une fois de plus mis la communauté scientifique sur les nerfs qui cherche à mettre un terme à la pandémie causée par COVID-19. Au total, il existe trois nouvelles variantes enregistrées: le Royaume-Uni (N501Y), le Brésil (E484K) et l’Afrique du Sud (501.V2), mais beaucoup d’autres sont attendues.

En fait, on parle déjà d’une nouvelle variante américaine, après les chercheurs ont détecté deux variantes du SRAS-CoV-2 qui pourraient être plus contagieuses et qui se comportent de la même manière que les Britanniques, selon les conclusions d’une étude préliminaire publiée ce mercredi, dans laquelle il est souligné que l’un d’entre eux est dominant dans la capitale de l’Ohio.

Les variantes sont différentes versions du coronavirus initial qui apparaissent au fil du temps, à mesure que le virus mute, ce qui se produit lorsqu’il se réplique et qui est normal dans ce type d’agents infectieux acellulaires. Jusqu’à présent, de multiples mutations du SRAS-CoV-2 ont été observées, la plupart sans conséquence. Mais d’autres peuvent améliorer votre survie, par exemple en vous rendant plus contagieux.

Pourquoi cela arrive-t-il? “Les coronavirus mutent tout le temps, il n’est donc pas surprenant que de nouvelles variantes du SARS-CoV-2 émergent.”A rappelé le professeur Julian Hiscox, de l’Université de Liverpool. “Le plus important est d’essayer de savoir si cette variante a des propriétés qui ont un impact sur la santé humaine, les diagnostics et les vaccins.”

Parmi les virus qui attaquent les humains, les coronavirus sont parmi les plus gros. À 125 nanomètres de diamètre, ils sont également relativement grands pour les virus qui utilisent ARN à répliquer. Mais les coronavirus se distinguent vraiment par leurs génomes: avec 30000 bases génétiques, ont les plus grands génomes de tous les virus à ARN. Ils sont trois fois plus importants que ceux du VIH et de l’hépatite C et plus du double de ceux de la grippe saisonnière.

Les coronavirus sont également l’un des rares virus à ARN avec un mécanisme de correction génomique, qui empêche l’accumulation de mutations qui pourraient l’affaiblir. Cette capacité pourrait expliquer pourquoi les antiviraux courants comme la ribavirine, qui peuvent contrecarrer des virus comme l’hépatite C, n’ont pas réussi à maîtriser le SRAS-CoV-2. Les médicaments affaiblissent les virus en induisant des mutations. Mais dans les coronavirus, le relecteur peut éliminer ces changements.

Étant un virus à ARN, le SRAS-Cov-2 pénètre dans les cellules hôtes, réplique un ARN génomique et produit de nombreux ARN plus petits (appelé «ARN sous-génomique»). Ces ARN sous-génomiques sont utilisés pour la synthèse de diverses protéines (pics, enveloppes, etc.) nécessaires à l’initiation de Lignée SARS-Cov-2 avec des cellules humaines.

La vérité est que dans le vaste champ de bataille qu’est la nature, tous les virus mutent naturellement pour survivre. “Les changements dans la nature sont aléatoires et cherchent toujours à s’imposer dans le temps et à survivre. Toute espèce change sa constitution génétique au fil du temps. Ainsi, des changements neutres, négatifs ou positifs se produisent (efficaces lors de la reproduction). Voici comment fonctionne la sélection naturelle. Tout en biologie, ce sont les gènes et l’environnement en développement », a-t-il expliqué à Infobae biologiste et docteur en sciences Federico Prada.

“Et pourquoi était-ce si efficace et mortel chez les humains? Parce que le virus SARS-CoV-2 possède l’une des caractéristiques biologiques les plus importantes en tant que clé d’entrée dans le corps humain: la molécule de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ou ACE 2), qui est présent dans une large mesure dans notre corps comme les poumons, les reins et les intestins. Puis le virus pénètre dans l’organisme en infectant les cellules et en se dupliquant dans son matériel génétique dans le but de diviser et de générer plus de copies », a ajouté le directeur du diplôme de bioinformatique et du diplôme de biotechnologie du Université argentine de la société (UADE).

Les vaccins, la grande question

La plupart des vaccins contre les coronavirus ciblent la protéine connue sous le nom de «pic» ou «pic» que le virus utilise pour se fixer aux cellules humaines. Les vaccins préparent le corps à détecter la protéine de pointe afin que le système immunitaire puisse détecter le virus. Cependant, si la protéine de pointe mute, le corps peut ne pas reconnaître le virus et les vaccins peuvent être inefficaces. Le professeur Calum Semple, de l’Université de Liverpool, a expliqué au Telegraph que «certaines des mutations se produisent dans la clé que le virus utilise pour déverrouiller les cellules. Et nous voyons cela avec la grippe chaque année et c’est pourquoi le vaccin contre la grippe doit changer année après année ».

Il a ajouté: «Je m’attendrais à ce que le vaccin soit toujours raisonnablement efficace car il est actuellement efficace à 95%. Même si nous baissons de quelques points de pourcentage, ce sera toujours assez bon, et bien meilleur que de nombreux autres vaccins sur le marché. “

Le spécialiste a ajouté de l’optimisme: “La bonne nouvelle est que les nouveaux vaccins sont essentiellement comme les e-mails que nous envoyons au système immunitaire et qu’ils sont très faciles à ajuster. Donc, si nous savons que cela a très légèrement changé, il suffit de modifier cet e-mail, de changer un mot ou deux et ensuite le vaccin qui sera prêt dans six ou huit semaines sera compétent et mieux ciblé sur la nouvelle souche. “

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommande aux pays touchés de prendre des mesures similaires à celles du début de la pandémie, telles que la limitation des déplacements et le dépistage des personnes des zones à risque

Que peut-on faire pour arrêter les nouvelles variations? A défaut de pouvoir empêcher la propagation de ces variantes, l’objectif est de les «retarder» au maximum, selon Bruno Coignard, directeur des maladies infectieuses à l’agence de santé française Santé Publique France.

Alors que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommande aux pays touchés de prendre des mesures similaires à celles du début de la pandémie, telles que la limitation des déplacements et le dépistage des personnes des zones à risque. Il demande également de contrôler l’incidence de ces variants, multipliant le séquençage des virus.

Dans ce sens, Aujourd’hui, des mesures de santé telles que la distanciation sociale, l’utilisation de masques, le lavage constant des mains nous permettent d’imaginer que le monde a aujourd’hui plus d’outils.

