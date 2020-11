La quatrième et dernière éclipse lunaire de 2020 se produira à l’aube du 30 novembre (Europa Press)

Novembre a été un mois plein de phénomènes astronomiques en 2020: Pluie de météorites, conjonction planétaire et extraordinaire éclipse lunaire pénombre ils ont marqué l’agenda. Et maintenant, vous allez dire au revoir avec une lune de castor incroyable et voyante, également appelée lune froide, glacée, d’hiver et de chêne et une magnifique éclipse.

Depuis les temps anciens, les éclipses ont suscité la fascination de l’être humain. Au fil des siècles, différentes civilisations ont tenté d’expliquer ces phénomènes astronomiques à travers des mythes et des légendes. Dans la culture chinoise, ils ont été attribués aux attaques des dragons célestes. Dans les années de la polis grecque, on croyait qu’elles étaient produites par la puissance du dieu Zeus. Et dans les chroniques des premiers rois de Babylone, il a été rapporté qu’un grand feu consumait le ciel.

Bien qu’aujourd’hui nous connaissions la raison scientifique de l’événement, sa beauté continue de nous captiver. Et ainsi, beaucoup veulent contempler l’éclipse lunaire qui se produira à l’aube du lundi 30 novembre.

Une nuit d’éclipse pénombre (Photo: Cuartoscuro)

La lune de novembre ne viendra pas seule: elle sera accompagnée d’une éclipse lunaire. Quand? Au petit matin du 30 novembre, la dernière éclipse lunaire pénombre de l’année aura lieu dans le grand amphithéâtre qu’est le Paradis. Pour les internautes curieux, le phénomène sera diffusé sur le site Timeandate.

Le corps céleste sera à son apogée un instant, lundi, à 9h30 UTC, (en Argentine 3 heures de moins) mais il apparaîtra plein pendant trois jours: de ce dimanche matin à mardi matin.

Selon la NASA, ce phénomène sera observé toute la nuit en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans une partie du nord-est de l’Asie. Il faut se rappeler que la nuit dernière du 31 octobre, c’était une nuit spéciale, alors qu’une colossale Blue Moon se levait à l’horizon et ornait la nuit d’Halloween, qui en 2020 est devenue très différente en raison de la pandémie COVID-19.

Les foules se rassemblent au sommet de l’Empire State Building pour regarder le soleil disparaître derrière la lune lors de l’éclipse solaire à New York le 31 août 1932 (The New York Times)

Qu’est-ce qu’une éclipse pénombre

Les éclipses lunaires se produisent lorsque le Soleil, la Terre et notre satellite s’alignent. La Lune traverse alors l’ombre de notre planète, qui se divise en deux parties: l’ombre et la pénombre.

«Il s’avère que l’ombre de la Terre a deux composants, un composant appelé l’ombre, qui est la partie la plus sombre de l’ombre, et une autre partie plus sombre, qui s’appelle la pénombre, et qui l’entoure. Ils sont comme deux cônes: un interne qui est l’ombre, et un externe qui est la pénombre », a-t-il dit. Infobae Dr. Raúl Mújica, astronome de l’INAOE et membre du Comité National de la Nuit des Etoiles au Mexique.

Selon la zone de l’ombre qui traverse la Lune, il existe trois types d’éclipse: totale, partielle et pénombre.

Voici comment se forme une éclipse lunaire pénombre (GIF: Jovani Pérez / Infobae México)

“L’éclipse totale se produit lorsque le satellite entre dans l’ombre; alors généralement la Lune change de couleur et semble rouge, parce que l’ombre de la Terre a cette couleur. C’est pourquoi certains l’appellent la Lune de sang », a expliqué Mújica García.

«Une éclipse partielle se produit lorsque la Lune passe à travers l’ombre mais n’entre pas complètement, elle ne couvre qu’une fraction du disque, donc cela ressemble, disons, à une morsure, une partie sombre est vue. Et il y a une troisième éclipse, qui est la pénombre, c’est-à-dire lorsque la Lune ne traverse que la pénombre, disons l’ombre la plus faible », a précisé l’expert.

Selon l’astronyme, «Le phénomène que nous verrons au petit matin du 30 novembre est une éclipse pénombre. Autrement dit, le satellite traversera la pénombre: le cône extérieur et le plus faible de l’ombre de notre planète. Pour cette raison, la surface lunaire ne s’assombrira que légèrement et l’effet sera plus difficile à «voir à l’œil nu».

«L’avantage des éclipses lunaires est qu’elles peuvent être vues presque partout dans le monde, là où il fait nuit. Quand cela se produit, nous le voyons partout du côté nuit de la planète parce que nous nous tenons sur l’objet projetant l’ombre. Puisque la Terre produit l’ombre, alors l’éclipse peut être vue partout »,

Bien qu’il soit toujours recommandé d’observer le ciel depuis des endroits loin de la pollution lumineuse, ces phénomènes peuvent être vus sans problème depuis les grandes villes.

La pleine lune de novembre est connue par beaucoup comme la lune de castor (Photo: REUTERS / LISI NIESNER)

«Il est toujours préférable d’observer le ciel dans n’importe quel endroit sombre, loin des lumières de la ville, mais en ces éclipses dans le cas de la Lune peuvent être vues de la ville. Maintenant, avec la pandémie, la suggestion est plutôt qu’ils montent sur le toit et l’apprécient un peu»A ajouté Mújica García. «Nous pouvons tout voir tant que c’est clair, sans nuages. Ils n’endommagent pas les yeux, nous n’avons donc besoin d’aucune protection spéciale ».

Pour assister à l’éclipse, il n’est pas nécessaire de disposer d’instruments d’observation professionnels. Les télescopes ou les jumelles ne sont pas nécessaires, et en fait, ils sont déconseillés si nous voulons voir notre satellite entier.

“Les télescopes ont généralement un très petit champ de vision, ils sont donc utilisés pour voir les détails, par exemple dans le cas de la Lune, qui est un très grand objet dans le ciel., avec un télescope, nous pouvons voir les cratères, nous pouvons voir un morceau de la Lune […] Un télescope est un champ de vision plus petit, nous n’allons donc voir qu’un peu de la sphère. Certains aiment observer les éclipses de la Lune avec un télescope, mais la vérité est que la beauté de celles-ci est de voir l’objet entier, à l’œil nu. Vous pouvez le contempler avec un télescope, mais ils ne verront pas quelque chose de spectaculaire dans ce cas », a précisé l’astronome.

À votre avis, la meilleure façon de remarquer l’assombrissement de la lune est de prendre deux photos. Pour capturer ces images, a-t-il précisé, il n’est pas nécessaire d’être des professionnels et nous pouvons le faire même avec notre appareil photo de téléphone portable.

La tour St Michael est vue sur Glastonbury Tor, alors que la pleine lune se lève à Glastonbury, au Royaume-Uni (REUTERS / Peter Cziborra)

“Il est un peu difficile d’apprécier la différence entre une éclipse pénombre et une pleine lune normale avec un peu de brume par exemple. L’ombre, la semi-obscurité, est très faible, donc l’effet de la luminosité de la Lune n’est pas si facile à voir à l’œil nu. Ce que nous vous suggérons, c’est de prendre une photo avant, et une photo pendant l’éclipse, puis de comparer les deux photos. Si vous prenez la photo dans les mêmes conditions, ils pourront constater qu’il y a une différence dans la luminosité de la Lune », a conseillé le médecin.

“Même avec les téléphones portables, vous pouvez l’obtenir, tout ce dont nous avons besoin est de le mettre de préférence sur un trépied, sur une base, et de configurer un peu son déclencheur s’ils le peuvent, mais maintenant les caméras sont automatiques, et maintenant vous ils mesurent la luminosité, etc. “

Bien que ce soit une heure et une journée compliquée, Raúl Mújica a assuré qu’il vaudra la peine de rester éveillé et de regarder la Lune.

“La vérité n’est pas le meilleur moment, ni la journée, car il faut commencer la semaine. Peut-être que tu vas te réveiller un peu, mais je pense qu’observer le ciel en vaut la peine. Observez depuis le début, accrochez-vous pour voir si vous atteignez la totalité, puis, le lendemain, utilisez beaucoup de café pour être en classe au travail, et tout », a-t-il conclu.

