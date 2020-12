L’arrivée prochaine de Joe Biden à la présidence des États-Unis semble avoir généré dans l’Union européenne (UE) un espoir et des attentes positives que la nouvelle administration américaine réparera les liens fragilisés d ‘«alliés» entre les deux rives de l’Atlantique. Après plus d’une décennie au cours de laquelle le poids économique et le rôle politique de l’UE se sont rétrécis et dégradés. L’administration Obama a déjà concentré sa stratégie d’encerclement sur la Chine qui tente de regagner sa domination dans la zone Asie-Pacifique, à laquelle se sont par la suite ajoutées le mépris le plus solennel pour l’UE et les attaques les plus inattendues de l’administration Trump.

Cependant, la vie va dans l’autre sens, du moins la vie économique. Au troisième trimestre de cette année, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’UE, selon les dernières données publiées par Eurostat, l’agence statistique européenne. Avec cela, la Chine a surpassé les États-Unis en prenant la première place. Au cours des neuf premiers mois de cette année, le volume des échanges entre la Chine et l’UE a atteint 425,5 milliards d’euros (517,3 milliards de dollars), alors que les échanges entre les États-Unis et l’UE n’ont atteint que 412,5 milliards d’euros.

Et nous devons également tenir compte du fait que dans le cas de l’Espagne, les ventes de notre pays vers la Chine ont augmenté au cours des neuf mêmes mois de cette année à 5701,9 millions d’euros, soit 19,6% de plus que dans le même période de l’année dernière. C’est-à-dire que ni plus ni moins en cette année noire de la pandémie, et la crise économique et la contraction du commerce international qui en ont résulté, la Chine est devenue la seule grande destination des exportations espagnoles qui croît, et qui devrait dépasser le maximum de 2019. Et tout cela grâce à la rapide reprise sanitaire et économique de la Chine, ce sera donc le seul pays qui finira 2020 avec une croissance de son PIB. On estime qu’il sera de l’ordre de 2%.

L’UE a élaboré un projet de plan dans le but de reconstruire le partenariat transatlantique avec les États-Unis. Si les propositions couvrent tous les secteurs, le domaine de la régulation numérique et celui de la lutte contre la pandémie de Covid-19 doivent être mis en avant, dans une tentative d’offrir une nouvelle alliance entre égaux pour contrer la Chine. Un plan européen pour “gagner en autonomie stratégique” et retrouver sa propre voix au sein de la communauté internationale, et – profitant de l’arrivée de Biden à la présidence – Bruxelles veut faire preuve d’une certaine initiative devant Washington concernant le soi-disant “défi de la Chine”. Mais il existe des contradictions structurelles entre l’UE et les États-Unis.

La principale initiative européenne s’est concentrée sur les nouvelles technologies en proposant un «Conseil transatlantique pour la technologie et le commerce» pour empêcher la Chine d’établir une domination économique dans des secteurs à forte valeur, tels que la technologie 5G. Mais l’Europe a un problème sérieux depuis des années: l’absence de sa propre industrie technologique. Il a une situation de dépendance qui entraîne une perte de souveraineté politique et d’autonomie économique.

Et, bien qu’il y ait une campagne intense dans les médias pour placer les États-Unis et la Chine sur le même plan, l’UE n’est pas dans la même situation vis-à-vis de ces pays. Les États-Unis exercent une domination politique, économique, commerciale et militaire sur l’Europe et interviennent en permanence, directement ou par l’intermédiaire d’organisations telles que l’OTAN, dans la vie politique européenne, le progrès économique et l’activité militaire.

N’oublions pas que les dommages économiques causés par la dépendance technologique européenne vis-à-vis des États-Unis ont contraint Bruxelles à tenter d’instaurer une taxe sur les oligopoles technologiques américains Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft pour leurs pratiques monopolistiques. La collecte massive de données en Europe, dite «big data», est dominée par les cinq entreprises technologiques mentionnées, ce qui implique un immense pouvoir de contrôle et place les pays européens dans une dangereuse dépendance.

Les entreprises européennes sont derrière les entreprises américaines – également chinoises – dans le développement de technologies telles que la 5G, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou l’accumulation de contenus numériques «dans le cloud» – mieux, dans le très terrestre serveurs géants des oligopoles informatiques américains – c’est-à-dire une faiblesse stratégique.

Les semi-conducteurs constituent les circuits électroniques – le silicium se démarque – et parmi les dix entreprises les plus importantes, il n’y en a pas d’Europe. Il en va de même avec le stockage de données «dans le cloud»: il n’y a pas d’entreprises européennes, elles sont américaines. La cession du contrôle des «big data» européens à des entreprises étrangères constitue une menace sérieuse pour la souveraineté de l’UE, d’autant plus que les États-Unis espionnent non seulement ses ennemis, mais aussi ses alliés, comme l’a révélé en 2013 le Ancien agent de la NSA américaine Edward Snowden.

Et concernant le réseau 5G, l’Europe compte respectivement Ericsson et Nokia, suédois et finlandais, mais ils dépendent – pour un déploiement technologique complet – des oligopoles américains. Le chinois Huawei est l’alternative et, malgré la pression des États-Unis, peu de pays européens peuvent résister aux prix compétitifs de Huawei, surtout lorsque les États-Unis ne proposent que son alternative.

Pour cette raison, l’UE accélère les négociations avec la Chine sur l’accord bilatéral d’investissement (TBI) – pour les finaliser avant la fin de l’année – et, bien qu’elle fasse preuve de bonne volonté envers les États-Unis, ses propres intérêts passent avant tout, car elle ne peut pas se permettre d’affaiblir la coopération avec la Chine compte tenu des avantages économiques dont l’UE bénéficie. En fait, 35 cycles de négociations au total ont été menés, dont le dernier a eu lieu entre le 7 et le 11 décembre. Et les neuf derniers cycles de pourparlers se sont déroulés cette année, attestant du rythme rapide.

Pour la Chine, cependant, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) est devenue le premier partenaire commercial, dépassant l’UE, en raison de la baisse des échanges due à la pandémie. En outre, le commerce entre la Chine et l’ASEAN devrait encore se renforcer, la Chine, l’ASEAN et d’autres économies d’Asie-Pacifique ayant récemment signé le plus grand accord commercial du monde, l’Association économique régionale globale.

Les nuages ​​d’orage entre l’Europe et les États-Unis ne sont pas temporaires car ils sont dus à une foule de contradictions structurelles.

