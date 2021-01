(Photo: . / Miguel Sierra)

Avant le saturation dans les hôpitaux de Nuevo León, Les patients COVID-19 pourraient être envoyés à Tamaulipas et Coahuila, profitant du fait qu’ils ont moins d’occupation. Cela a été déclaré lors d’une conférence de presse par le secrétaire d’État, Manuel de la O Cavazos.

Pour exprimer une question sur la possibilité que les patients atteints du coronavirus Nuevo León soient transférés vers Tamaulipas, le fonctionnaire a déclaré:

«Nous entretenons d’excellentes relations avec le gouverneur de Tamaulipas (Francisco García Cabeza de Vaca), et avec la secrétaire à la Santé (Gloria de Jesús Molina), de même avec Coahuila (Miguel Ángel Riquelme), tout le monde doit nous soutenir », a assuré de la O.

“S’il y a besoin nous les enverrons, ils ont très peu d’occupation des hôpitaux, ils nous disent qu’environ 40%, et nous sommes déjà saturés, Je vais parler avec eux pour envoyer des ambulances, que nos patients se rendent là-bas, c’est la chose la plus proche », at-il ajouté.

Manuel de la O Cavazos, secrétaire à la santé de Nuevo León (Photo: Secrétariat à la santé de Nuevo León)

En outre, le spécialiste a averti que Nuevo León pourrait traverser une situation tout aussi alarmante que la capitale du pays, compris pireparce que les médecins et les hôpitaux ne peuvent pas faire face. Ils ont même demandé l’embauche de personnel d’autres entités avec l’appel Opération Chapultepec.

“Ou nous serons pires, nous serons à un niveau d’occupation égal ou supérieur, malgré le fait que nous ayons le meilleur système hospitalier du pays, car les pays les plus puissants du monde sont tombés: les États-Unis, la France, l’Italie, l’Angleterre, qui ferment tout », a-t-il déclaré, réitérant que l’entité fait face à un déficit de 300 employés du secteur de la santé, qui n’ont pas été embauchés.

En revanche, il a annoncé qu’hier 786 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés, le chiffre le plus élevé depuis le 11 décembre 792 cas et 1761 ont été enregistrés patients hospitalisés, également le nombre le plus élevé de toute la pandémie.

L’État s’accumule 6473 décès et 127 625 personnes Ils ont contracté la maladie virale depuis le 11 mars.

(Photo: . / Carlos Jasso)

Au niveau national, des chiffres records ont également été enregistrés, de sorte qu’avec 1165 nouveaux décès 13345 cas enregistrés dans les dernières 24 heures, Le Mexique a atteint un total de 126 851 décès et 1 443 544 infections accumulées par COVID-19, selon le ministère fédéral de la Santé.

De plus il y a 76101 patients qui ont manifesté des symptômes de la maladie au cours des 14 derniers joursPar conséquent, ils ont la capacité de propager ce virus s’ils ne respectent pas le confinement approprié.

En ce sens, selon le document technique, Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Querétaro, Puebla, Coahuila, Hidalgo et Baja California Sur sont les entités avec les cas les plus actifs et qui représentent ensemble plus des deux tiers (83%) des infections actives dans le pays.

Par contre, Chiapas et Campeche Ce sont les entités qui ont le plus petit nombre de cas actifs, puisqu’elles concentrent pour le moment respectivement 128 et 48 infections.

(Photo: . / Carlos Jasso)

Comme indiqué dans les déclarations du secrétaire à la santé de Nuevo Leon, la position des chiffres fédéraux Nuevo Leon (79%) comme l’une des trois entités, avec CDMX (88%), Edomex (83%), Hidalgo (77%) et Guanajuato (80%) avec le taux d’occupation hospitalier le plus élevé.

En ce qui concerne la 10151 lits avec ventilateur mécanique pour les patients les plus critiques de la maladie, le 46% (4 685) ils sont occupés, principalement à Mexico avec 83%; État du Mexique avec 79%; Nuevo Leon avec 68% et Baja California avec 58%; Hidalgo 52%; Querétaro avec 51%.

En revanche, les personnes remises de la maladie au total 1 119 968, depuis que la pandémie a atteint le territoire national.

