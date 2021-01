Un laboratoire de ce pays intéressé à s’installer dans l’entité (Photo: . / Ignacio Ortega / Archive)

Le gouverneur de Nouveau Lion, Jaime Rodríguez Calderón, Aussi connu comme Le Bronco, Il a rapporté que le secrétaire local à la santé se rendra en Russie pour démarrer des conversations avec un laboratoire de ce pays intéressé à s’installer dans l’entité pour produire le Vaccin contre le covid19.

Par le biais de son compte Twitter, le président a expliqué qu’après une rencontre virtuelle avec des hommes d’affaires russes, Manuel de la O Cavazos, chef du secrétariat de la santé de Nuevo León, a annoncé l’attrait de la société pharmaceutique.

«Aujourd’hui, au milieu de cette pandémie et face à la situation difficile dans laquelle nous vivons en perdant tant de vies à cause de cette terrible maladie, nous devons rechercher un une plus grande disponibilité des doses pour les habitants de Nuevo Leon et ainsi accélérer la vaccination», A expliqué Rodríguez Calderón.

Il a noté que De la O Cavazos se rendra en Russie pour rencontrer des membres de la Laboratoire Gamaleya, en charge du vaccin Spoutnik-V, et permettre de produire les doses dans l’entité grâce à l’installation d’un laboratoire, dans un délai de 2 à 3 mois.

Le secrétaire à la Santé de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, se rendra en Russie pour rechercher la production du vaccin Spoutnik V dans l’État (Photo: Secrétariat de la santé de Nuevo León)

“@DrManueldelaO se rendra en Russie pour savoir comment acquérir les vaccins du laboratoire Gamaleya, le vaccin Spoutnik-5 et comment nous pouvons faciliter la production de vaccins en #NL , Quoi S’il était terminé, le laboratoire serait installé dans l’entité dans un délai de 2 à 3 mois [sic]», A-t-il souligné.

Il faut rappeler que depuis le 18 janvier dernier, De la O Cavazos a annoncé qu’il se rendrait en Russie, même sans autorisation du gouvernement fédéral, pour obtenir des vaccins immunisants contre le virus SRAS-CoV-2.

Ce qui précède, après avoir affirmé que la distribution de l’antigène est devenue un enjeu politique, et que la Commission fédérale de protection et des risques sanitaires (Cofepris), devrait donner l’autorisation à Spoutnik-V en raison de l’urgence des vaccins.

«Comme nous sommes en guerre aujourd’hui, l’impossible se fait et Cofepris doit nous autoriser, car il doit être un facilitateur et non un bloqueur. Et une fois qu’il nous autorise, nous allons les appliquer (le vaccin), et s’il ne nous autorise pas, nous allons les appliquer, s’ils ont l’approbation de la FDA », a-t-il dit.

Les Bronco ont indiqué qu’ils chercheraient à attirer le laboratoire russe à Nuevo Léon (Photo: Twitter / @ JaimeRdzNL)

Selon ce que De la O Cavazos a dit alors, à son arrivée en Russie, il sera reçu par le secrétaire fédéral à la Santé de ce pays.

«Nous avons plus de 7 000 morts. L’économie est détruite dans notre état, et la seule façon de sauver une société est de faire ce genre de chose avec les vaccins contre les covid. Nous voulons bien faire les choses, que Cofepris nous autorise, mais (nous le ferons) s’il y a des obstacles et (le vaccin) est approuvé par la FDA », a-t-il expliqué.

«Nous avons Coepris, qui est un organisme de réglementation de l’État, qui nous n’utiliserions jamais pour nuire à la santé du Nuevo Leon, et nous avons aussi une frontière, pour pouvoir choisir les Etats-Unis », a ordonné le responsable.

Le Bronco a déclaré avoir le soutien d’hommes d’affaires locaux (Photo: REUTERS / Agustin Marcarian)

Pour sa part, Le Bronco a déclaré avoir le soutien d’hommes d’affaires locaux, qui aidera à financer le vaccin pour leurs employés, et avec la vaccination de masse, les activités économiques pourront être rouvertes dans les plus brefs délais.

D’autre part, ce jour, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a déclaré cet après-midi après avoir été interrogé par l’annonce du gouverneur néo-léonais, que Toute initiative qui veut contribuer à faire avancer la campagne de vaccination est la bienvenue.

également a souhaité «succès» à De la O Cavazos, Il a déclaré qu’il espérait qu’un accord puisse être conclu avec le laboratoire russe afin que des vaccins contre le COVID-19 puissent être produits dans l’entité. De plus, ils attendront la présentation officielle du projet.

