MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a annoncé lundi la nomination du diplomate norvégien Tor Wennesland en tant que nouveau coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, en remplacement de Nickolay Mladenov.

Wennesland servira également de représentant personnel auprès de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l’Autorité palestinienne, ainsi que de représentant du secrétaire général de l’ONU auprès du Quatuor pour le Moyen-Orient.

Guterres a exprimé sa gratitude au Bulgare Mladenov “pour ses importantes contributions et pour la direction du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (CSNU).

Weennesland est un diplomate de carrière. Il a rejoint le ministère norvégien des Affaires étrangères en 1983 et est actuellement Représentant spécial de la Norvège pour le processus de paix au Moyen-Orient, pour lequel il préside le Comité de liaison ad hoc pour la Palestine.

Il a de l’expérience dans le conflit du Moyen-Orient, dans lequel il est impliqué depuis 1994, alors qu’il était conseiller du Bureau du Moyen-Orient du ministère norvégien des Affaires étrangères pendant le processus qui a conduit à l’Accord d’Oslo II.

Il détient une maîtrise en théologie de l’École norvégienne de théologie, religion et société et un diplôme en philosophie et sociologie de l’Université d’Oslo.

Dans l’un de ses derniers messages en tant que coordinateur spécial de l’ONU pour le Moyen-Orient, Mladenov a appelé lundi à des “mesures pratiques” pour la reprise des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens.

“Le Quatuor pour le Moyen-Orient, avec ses partenaires arabes et les dirigeants israéliens et palestiniens, doit travailler ensemble pour reprendre la voie de négociations significatives”, a déclaré Mladenov, ajoutant que “Israéliens et Palestiniens, Juifs et Arabes ont vécu avec le conflit pendant trop longtemps. “

Mladenov a également mis en garde contre la situation à laquelle est confrontée l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient (UNRWA) en raison du manque de fonds et de l’impact que cela pourrait avoir sur les programmes humanitaires, y compris le paiement des salaires aux travailleurs. services éducatifs, sanitaires et sociaux qui aident les réfugiés palestiniens.

Plus précisément, il a demandé 88 millions de dollars pour empêcher l’effondrement de l’agence et poursuivre ses opérations humanitaires. Mladenov a souligné que l’écart comprend quelque 22 millions de dollars nécessaires pour payer les salaires de près de 30 000 travailleurs de première ligne qui aident directement les réfugiés palestiniens. En outre, les prévisions de revenus de l’agence en janvier 2021 sont encore pires, ce qui peut aggraver la situation et forcer l’UNRWA à appliquer des mesures plus drastiques.

Créé en 1949, l’UNRWA a pour mandat de fournir aide et protection à environ 5,7 millions de réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’agence en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie – y compris à Jérusalem-Est – et dans la bande de Gaza. Ainsi, il donne à ces personnes une éducation, des services de santé, un soutien social et des infrastructures, en plus de soutenir divers programmes sociaux et financiers.