Dans l’image, l’ancien président américain Barack Obama. . / EPA / ERIK S. LESSER

La Floride est l’État qui peut assurer la victoire de Joe Biden. S’il parvient à rester dans cet état, les chances de se remettre de Donald Trump sont très limitées. Et la clé pour que les démocrates remportent la Floride se trouve dans le comté de Miami-Dade.

Le plus grand comté de l’État est de tendance démocratique. On s’attend à ce que Biden le remporte sans problème, mais le problème est de savoir quelle différence il fait dans ce comté. Hillary Clinton a marqué 30 points de plus que Donald Trump à Miami-Dade en 2016, et ce n’était pas suffisant pour gagner l’État.

Les démocrates savent à quel point cette région du pays est cruciale. C’est peut-être pour cela qu’ils ont remonté leur as dans leur manche pour la dernière nuit avant les élections à Miami. Le sud de la Floride n’a pas reçu le candidat à la présidentielle ce soir, ni le candidat à la vice-présidence, mais il a eu un grand événement dirigé par le politicien le plus populaire du parti démocrate – même au-dessus de Joe Biden lui-même – le ancien président Barack Obama.

L’événement a eu lieu sur le campus de la Université internationale de Floride, au sud-ouest de Miami-Dade. C’était un événement en début de soirée auquel les gens étaient invités à participer depuis leurs voitures, afin de ne pas les exposer à une contagion massive du COVID-19. À la fin de la nuit, 246 voitures et 466 personnes éparpillées par la distance sociale ont été comptées dans l’immense salle de sport où se produisait l’ancien président. Obama, qui a remporté la Floride en 2008 et 2012, a pris la parole depuis une scène et son image a été projetée sur des écrans géants à travers le campus.

“La raison pour laquelle je suis ici dans le sud de la Floride ce soir est que beaucoup d’entre vous ne sont pas encore allés voter (…) et je sais que vous ne l’avez pas fait, pas parce que vous pensez que la personne du bureau ovale est ici aujourd’hui. faire du bon travail. Mais parce qu’ils sont sceptiques sur le fait que votre vote peut faire une différence. Je veux te parler. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez, mais si vous m’écoutez en ce moment et que vous n’avez pas encore voté, sachez qu’un président ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais il peut améliorer les choses », a déclaré Obama.

Un partisan attend que l’ancien président Barack Obama prenne la parole lors d’un rassemblement électoral à Miami, en Floride. REUTERS / Marco Bello

Dans le comté le plus touché par le COVID-19 dans tout l’État de Floride, le sujet de la pandémie était au centre du discours de Obama, qui a également évoqué le commentaire du président Trump à propos du chef de l’épidémiologie du pays, le Dr Anthony Fauci. Lors d’un événement hier soir à Miami où le public lui demandait de renvoyer Fauci, Trump a dit de le réélire et qu’il s’en occuperait.

“Son intention est de retirer de son administration le leader mondial des maladies infectieuses (…) Écoutez les gens qui vous disent que l’injection de chlore est bénéfique, mais pas les experts en maladies infectieuses (…) Nous venons de vivre la pire semaine en termes de nouvelles infections. Et leur argument de clôture concernant COVID est «ils n’ont encore rien vu» », a critiqué Obama.

L’ancien président a également évoqué la possibilité que Trump se batte contre les résultats jusqu’à la dernière minute.

“Il compte annoncer sa victoire sans se soucier des vrais chiffres. Mais si nous le battons par une grande différence, il ne pourra pas le faire. Pour cela, nous avons besoin de vous dans le sud de la Floride pour aller voter“A ajouté Obama.

Avant la présentation de l’ancien président, le chanteur portoricain Luis Fonzi est apparu sur la scène de l’université, et des vidéos de citoyens ordinaires du sud de la Floride soutenant Joe Biden ont été montrées.

PLUS SUR CE SUJET:

Quels sont les 8 états pendulaires qui définiront les élections aux États-Unis

La deuxième grande bataille: les républicains se battent pour maintenir leur majorité au Sénat américain

Quand connaîtrons-nous les résultats des élections aux États-Unis: ce que nous savons des États clés, du décompte des voix et plus

Les éléments ont sécurisé 75 colis, d’environ un kilogramme chacun, dans une voiture de Candelaria, Campeche, à destination de Minatitlán, Veracruz

Les éléments ont sécurisé 75 colis, d’environ un kilogramme chacun, dans une voiture de Candelaria, Campeche, à destination de Minatitlán, Veracruz

Les éléments ont sécurisé 75 colis, d’environ un kilogramme chacun, dans une voiture de Candelaria, Campeche, à destination de Minatitlán, Veracruz

Les éléments ont sécurisé 75 colis, d’environ un kilogramme chacun, dans une voiture de Candelaria, Campeche, à destination de Minatitlán, Veracruz

PLUS DE NOUVELLES