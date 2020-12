PHOTO DE DOSSIER: Les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton à la Maison Blanche

Les trois anciens présidents vivants des États-Unis, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, ont exprimé leur volonté d’être publiquement vaccinés contre le COVID-19 pour renforcer la confiance dans son efficacité et sa sécurité, et pour encourager leurs concitoyens à faire de même.

Obama, 59 ans, a déclaré qu’il avait “une confiance totale” dans les autorités sanitaires du pays, y compris le principal épidémiologiste de la Maison Blanche Anthony Fauci. “Si Anthony Fauci me dit que ce vaccin est sûr et peut immuniser contre le COVID, je le prendrai certainement”a-t-il déclaré dans une interview à la radio sur SiriusXM, dont des extraits ont été partagés sur YouTube mercredi.

«Je vous promets que lorsque (la vaccination) sera faite pour les personnes moins à risque, je la prendrai. Je peux finir par le faire à la télévision ou le filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science », a expliqué Obama.

Un représentant de George W. Bush a déclaré plus tard à CNN que l’ancien président républicain de 74 ans était également disposé à promouvoir les vaccins en administrant la dose «avant les caméras».

Pour sa part, le porte-parole de Bill Clinton, Ángel Ureña, a également déclaré à CNN que l’ancien président démocrate accepterait d’être publiquement vacciné “si cela encourage tous les Américains à faire de même”.

PHOTO DE FICHIER: Bush, Obama et Clinton dans la salle ovale de la Maison Blanche

Ces déclarations sont connues alors que les États-Unis se préparent à recevoir les premières doses du vaccin contre le virus avant la fin de l’année. Pfizer, BioNtech et Moderna ont déjà demandé au gouvernement de Donald Trump d’autoriser leurs vaccins en urgence. Les deux ont confirmé qu’ils sont efficaces à plus de 90%.

La Food and Drug Administration (FDA) devrait se réunira la semaine prochaine pour déterminer s’il convient d’accorder une autorisation d’urgence à Pfizer et à l’inoculant BioNtech.

En parallèle, un panel des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a conseillé mardi d’attribuer les premiers vaccins disponibles aux agents de santé et aux personnes âgées vivant en résidence. Ces deux catégories de population comprennent quelque 24 millions de personnes aux États-Unis.

Pour obtenir l’autorisation des deux vaccins dans les prochains jours, le gouvernement fédéral s’attend à avoir 40 millions de doses avant la fin de l’année, un montant qui permettrait de vacciner 20 millions de personnes.

L’engagement des anciens présidents visera à réduire les réticences au vaccin dans différents secteurs de la population. Un sondage de la firme Gallup publié en novembre dernier par les médias locaux a révélé que 42% des adultes américains ont déclaré qu’ils n’obtiendraient pas le vaccin même s’il leur était donné gratuitement. Ce pourcentage est cependant inférieur aux 50% enregistrés dans une étude similaire menée par la même société d’enquête en septembre dernier.

“Les vaccins sont la raison pour laquelle nous n’avons plus la polio, la raison pour laquelle nous n’avons plus beaucoup d’enfants qui meurent de la rougeole et de la variole et de maladies qui décimaient des populations et des communautés entières”, a ajouté M. Obama.

À ce jour, les États-Unis comptent 13 901 477 cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 et 273 181 décès dus à la maladie COVID-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins. Le pays traverse actuellement la phase la plus cruelle de la pandémie, considérant que mercredi il a enregistré de nouveaux records de décès et d’hospitalisations quotidiens. Selon l’Université Johns Hopkins, 2 885 décès ont été enregistrés, alors que pour la première fois, plus de 100 000 personnes sont hospitalisées simultanément dans le pays en raison de la maladie.

