Obama parle de ses filles et partage une photo de famille inédite

La famille Obama a ouvert les portes de sa maison grâce à une interview avec le magazine People.De là, des photographies ont émergé qui ont attiré l’attention de tout le monde car, bien qu’elles aient été prises en 2019, elles n’avaient jamais été libérées avant qu’Obama ne parle de ses filles et de la façon dont cela a été à la dynamique familiale pendant la pandémie

Obama parle de ses filles et partage une photo de famille après son mandat présidentiel qui n’a jamais été publiée auparavant.

La photo n’est rien de plus qu’une carte postale de Barack, Michelle (sa femme) et leurs deux filles. C’est précisément ce qui a le plus captivé les adeptes, car Sasha et Malia étaient des petites filles lorsque leur père était président des États-Unis et elles sont devenues des jeunes filles aux yeux de tout le pays.

En ce moment, Malia a 22 ans et Sasha a 19 ans, les deux sont déjà à l’université. Malia va à l’Université de Harvard et est déjà dans sa dernière année, tandis que Sasha est dans sa deuxième année à l’Université du Michigan.

Au milieu de l’interview, Obama a évoqué la relation qu’entretiennent ses filles, qui n’étaient pas toujours fluides, mais qui ont grandi en «grandes amies».

Il a également raconté comment la dynamique familiale s’est déroulée pendant la pandémie et a avoué que, comme pour de nombreuses familles, cela n’a pas été facile.

“Malia et Sasha sont avec nous presque sans interruption depuis mars, avec seulement quelques pauses”, a déclaré Obama à la publication.

«Comme beaucoup de familles qui ont la chance de ne pas avoir à craindre de perdre un emploi ou de voir un membre de la famille tomber malade, il y a des moments où cela se sent claustrophobe, j’en suis sûr», a-t-il déclaré.

“Mais pour Michelle et moi en tant que parents, avoir ce temps supplémentaire où vos filles dînent avec vous tous les soirs et nous jouons et regardons des films ensemble a été très amusant”, a-t-il ajouté.