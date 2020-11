PHOTO DE FICHIER: Le joueur des Los Angeles Lakers LeBron James (c) tenant le trophée MVP après avoir vaincu le Miami Heat et remporté la finale de la NBA 2020 le 11 octobre 2020 au ESPN Wide World Sports Complex à Kissimmee , Floride (États-Unis). . / ERIK S. LESSER

Sports Writing, 1er novembre . .- En octobre, les sports américains ont vu la consécration des Los Angeles Lakers en NBA et des Dodgers dans les ligues majeures et, bien qu’il n’y ait pas eu d’apparat en raison de leur mauvaise santé et des soins rigoureux qu’ils exige la pandémie, Pelé atteint 80 ans et 60 Diego Maradona.

Le Brésil et l’Argentine, pays de ces deux stars mondiales du football, ont pris le contrôle des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022 avec 6 points sur 6 possibles.

Les équipes colombienne et paraguayenne marchent dans cet ordre avec les mêmes 4 points, un de moins que ceux récoltés par l’Équateur et l’Uruguay. Le Chili et le Pérou ont terminé les deux premiers jours avec un, mais pires les perspectives pour le Venezuela et la Bolivie, qui n’ont rien.

La Copa Sudamericana a repris la dernière semaine d’octobre avec la participation des 32 équipes.

Avec seulement deux mois de tournage lors de la saison 2020 de la NFL, les managers ont commencé à planifier comment et en quel nombre autoriser le public au Raymond James Stadium, à Tampa Bay, où se jouera l’édition LV du Super Bowl le 7 février.

Le Florida City Stadium a déjà fonctionné à 25% de sa capacité dans les jeux Buccaneers, soit environ 16 500 fans, et il est supposé que la NFL limitera l’entrée à 20%.

Atteindre cette finale et la gagner est déjà devenu une obsession pour les Rams car avec ce titre, cela contribuerait à faire de la ville de Los Angeles une sorte de «Mecque» des sports les plus emblématiques des États-Unis.

Ce sont d’autres faits marquants du 10e mois de l’année.

.1. LE FREIN À SEC LE PLUS RAPIDE AU MONDE

L’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) a imposé une sanction rétroactive de deux ans au champion du monde du 100 mètres, Chris Coleman, qui l’empêchera de participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

La sanction est entrée en vigueur le 14 mai et sera en vigueur jusqu’au 13 mai 2022.

Selon l’AIU, le sprinter né il y a 24 ans à Atlanta n’a pas correctement effectué trois tests antidopage sur une période de douze mois, du 16 janvier au 9 décembre 2019, et n’a pas non plus fourni d’informations adéquates sur sa localisation le 26 avril. an.

Egalement pour avoir raté ses contrôles à trois reprises, Coleman était sur le point de rater les Coupes du monde de Doha, en septembre 2019.

.2. LES LAKERS, AU NIVEAU DES CELTIQUES EN NBA

Le 17e titre de franchise de Los Angeles est arrivé au sixième match avec une victoire de 106-93 sur le Miami Heat à Orlando.

Il a fallu six décennies aux Lakers pour égaler le record des Boston Celtics dans l’histoire de la NBA.

Lors de sa 10e apparition en finale de la NBA, LeBron James a atteint son quatrième titre. Il en a eu deux avec le même Heat en 2012 et 2013, et un autre avec les Cleveland Cavaliers en 2016.

James, qui a marqué un triple-double dans le match décisif, a été proclamé joueur le plus utile de la finale pour la quatrième fois de sa carrière.

– Honneurs historiques:

À 17 ans: Boston Celtics et Los Angeles Lakers

Contre 6: Chicago Bulls et Golden State Warriors

Avec 5: San Antonio Spurs

Avec 3: Miami Heat, Detroit Pistons et Philadelphia 76ers

Avec 2: Houston Rockets et New York Knicks

Avec 1: Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder, Washington Wizards, Portland Trail, Trail Blazers, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Sacramento Kings et Baltimore Bullets.

.3. LES DODGERS METTENT FIN À LA SÉCHERESSE DE 32 ANS

La première Série mondiale disputée dans un lieu neutre, le Globe Life Field à Arlington, a été historique pour les protagonistes, les Dodgers de Los Angeles et les Rays de Tampa Bay, qui ont alterné les victoires lors des cinq premiers matchs du meilleur de la série. sept.

Le dénouement a eu lieu le 27 octobre et avec cela la franchise de Los Angeles a atteint sa septième conquête et a mis fin à une sécheresse de titre qui a duré 32 ans, depuis la dernière en 1988.

La joie pourrait venir plus tôt, mais ils ont perdu la finale de 2017 contre les Astros de Houston et la finale de 2018 contre les Red Sox de Boston.

Les Dodgers ont remporté le premier titre en 1955, alors qu’ils étaient toujours basés à Brooklyn. C’était comme une catharsis, car à ce moment-là, il accumulait déjà la frustration de cinq finales perdues contre les Yankees de New York.

La franchise, maintenant dans un nouveau siège social, a remporté les titres en 1959, 1963 et 1965. L’inquiétude est revenue avec son ombre après trois autres finales perdues, mais le titre de 1981 est apparu et avant la fin de cette décennie le à partir de 1988.