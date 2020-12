Camila Ceballos avec sa fille Brenda. Il aura deux ans en janvier 2021 et il se bat pour sa vie.

Brenda est née le 14 janvier 2019 avec le syndrome de Wolf, une maladie rare qui provoque des convulsions, un retard de maturation, un retard de croissance, des malformations cardiaques, des déficiences immunitaires, entre autres maladies difficiles à traiter. Et dans un peu plus d’un mois, quand elle aura deux ans, Brenda n’aura nulle part où dormir. C’est pourquoi nous racontons cette histoire.

«J’ai un bébé d’un an avec une maladie qui doit être traitée à Garrahan oui ou oui, elle est immunodéprimée, sans défenses, elle souffre également d’épilepsie, nécessite une pompe pour se nourrir et pèse six kilos». C’est ainsi que le propre Camila Ceballos (25 ans), la mère de Brenda, qui est actuellement admis à l’hôpital de Garrahan, mais qui sortira bientôt et devra poursuivre le traitement en ambulatoire. Le problème? Ils n’ont nulle part où vivre.

Est-ce que c’est la famille Balbuena Elle est à Buenos Aires pour accompagner Brenda, mais ils sont de Rincón, province de Santa Fe, et ils sont ici parce que Garrahan est le seul hôpital avec des moyens suffisants pour la soigner. Son odyssée, cependant, était bien plus grande que la maladie seule.

Mère et fille, Camila et Brenda, sont arrivées en premier en octobre de l’année dernière pendant un petit moment. Là, ils ont été informés que le traitement allait être long, donc en janvier 2020, Camila est également venue avec ses deux autres filles (Valentina -10- et Emma -4-), et avec sa sœur, qui l’a aidée en s’occupant des filles. Son mari, Gustavo, est resté à Santa Fe travaillant.

Toute la famille Balbuena: Camila, Gustavo, Valentina, Emma et Brenda.

Ils se sont installés à Flores, mais une semaine plus tard ils ont manqué d’argent pour soutenir le loyer. Ils sont restés dans la rue. Ils ont appelé le 108 et bientôt ils ont été transférés dans une auberge de jeunesse de la ville de Constitución. La sœur de Camila a dû retourner à Santa Fe, alors le père des filles est venu à Buenos Aires pour s’occuper de ses trois filles avec sa femme, mais a quitté son travail et n’avait aucun revenu.

Entre ils ont rencontré Grisel Turiaci, qui a appris l’histoire grâce à un groupe Facebook. Il leur a proposé de l’aide, leur a payé un mois de loyer en pension, a fait tout son possible pour la famille. Enfin, ils ont emprunté une maison à un homme qui, en échange de rien, leur a laissé un appartement. La pandémie avait déjà commencé et grâce à ce nouvel étranger, ils auraient un logement jusqu’en novembre, date à laquelle ils auraient besoin de réoccuper la maison.

C’est alors que Grisel est entré en contact avec Saun, l’organisation de solidarité qui cherche à construire un pont entre les personnes qui veulent aider et les personnes qui ont besoin d’aide. Ils ont affiché le cas de la famille Balbuena sur la plate-forme et ont commencé à demander des dons. Le besoin urgent était de leur procurer de l’argent pour louer un logement pendant que Brenda subit son traitement. Elle a déjà été opérée deux fois et son état est grave. Mais ils continuent à se battre.

Dans l’un des lits de l’hôpital Garrahan, où Brenda est admise. Il a déjà été opéré deux fois.

À un moment donné, ils ont recueilli près de 30 000 pesos et obtenu une maison pour la famille, mais cela s’est avéré être une arnaque. Camila a parlé avec une femme qui leur a proposé une location sans avoir besoin de garantie. Grisel a offert son talon de paie en garantie. Camila a fait confiance et a transféré 29 mille pesos via Mercado Pago, mais Quand ils sont arrivés avec toutes leurs affaires à la porte de la maison, il n’y avait personne, elle était fermée et ils ne l’ont jamais ouverte.

La femme a disparu. Grisel a décidé d’héberger temporairement la famille dans sa maison afin qu’ils ne dorment plus dans la rue. Après de nombreuses persécutions du fraudeur, il a accepté de rendre une partie de l’argent: il leur a donné 25 des 29 mille pesos qu’ils lui ont payés.

Après avoir vécu un certain temps avec Grisel et sa famille, ils ont réussi à louer un studio à Malvinas Argentinas. Gustavo est là avec ses deux filles aînées, puisque Camila est avec Brenda admise à l’hôpital. Bien que ce ne soit une option confortable pour personne, c’est ce qu’ils ont trouvé, mais encore une fois, c’est quelque chose de temporaire. Ils ont le paiement jusqu’au 24 décembre, la veille de Noël. Ensuite, ils devront à nouveau trouver où séjourner.

La campagne de Saun cherche à collecter des fonds pour louer un logement permanent. Il cherche également un emploi pour Gustavo, des couches et de la nourriture pour la famille, et pour éduquer Valentina et Emma.

Grisel Turiaci, la femme qui a décidé d’aider la famille sans les connaître, avec les deux sœurs de Brenda: Valentina et Emma.

Les routes officielles ont également été activées, mais la maison de Santa Fe, à qui il correspond de porter secours car c’est la famille de cette province, dit qu’elle ne peut pas prendre en charge quand toute la famille déménage. Ce qu’ils proposent, c’est de s’occuper du retour de la famille en mettant à disposition une ambulance, mais Brenda doit être soignée au Garrahan.

Le gouvernement de la ville de Buenos Aires explique que les subventions au logement ne peuvent pas être accordées aux citoyens qui n’ont pas au moins deux ans de résidence dans la ville. Ce qu’il peut offrir, c’est une place dans l’un des paradores, mais ce n’est pas un environnement approprié compte tenu de l’état de santé délicat de Brenda. Il y a aussi la résidence Garrahan, qui peut offrir un logement à la mère de Brenda pendant qu’elle est en soins intensifs, mais une fois qu’ils vont dans un service normal ou suivent un traitement ambulatoire, ils ne peuvent pas y rester. Paradoxalement, lorsqu’ils seront libérés, de nombreux autres problèmes commenceront pour eux: ils ne seront pas guéris et ils n’auront nulle part où vivre. Tout le monde, avec plus ou moins d’arguments, n’est pas en mesure d’aider et Camila a décidé de passer par les tribunaux pour solliciter la possibilité qu’un juge lui accorde un logement.

Pour tout cela Grisel et Saun font appel à la société. Là où l’État n’arrive pas, les citoyens peuvent arriver. Ceux qui peuvent aider doivent contacter Grisol via ce lien. C’est elle qui mène la campagne. Les données utiles sont les suivantes: CVU 0000003100046971805701, téléphone portable de Grisel 1123170848, téléphone portable de Camila 1135652319, et si ce n’est par e-mail à camilaceballosbrenda@gmail.com.

Entre citoyens, le réseau peut se tisser pour que finalement le réveillon de Noël ne soit pas la date à laquelle une fille de presque deux ans est laissée dans la rue.

JE CONTINUE DE LIRE:

La méthode innovante créée par le réseau Saun pour aider les plus vulnérables tout en respectant la quarantaine

Le combat émouvant de Sabrina et de son fils Noah: “Ils me disent qu’il ne marchera pas, mais ils m’ont aussi dit qu’il ne vivra pas”