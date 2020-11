(FotoBaires)

La crise interne du Racing a atteint son point limite. Diego Milito, responsable du secrétariat technique du club, a annoncé qu’il quitterait son poste à la fin de la direction et a marqué ses différends avec le président de l’institution, Víctor Blanco.

Le prince de 41 ans se retirera après trois ans en raison des mauvaises relations qu’il entretient avec les managers Roberto Torres et Adrián Fernández, et pour ne pas avoir le soutien du chef de l’entité Avellaneda dans certains propres décisions, telles que l’embauche de renforts, la restructuration de la propriété Tita Mattiussi et la professionnalisation générale.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, l’ancien attaquant a fait remarquer que “la raison est très simple”, puisqu’il ne partage pas “les idées et le modèle du club du président”.

«Certainement, pour certains, cela semblera fort, mais ce n’est pas comme ça. Je n’ai rien de personnel contre Victor, que je respecte et je comprends qu’il laisse tout pour l’institution. Choisissez simplement un modèle différent que je ne partage pas; Mais il a le pouvoir en tant que responsable maximum de choisir les politiques et les directives vers où il veut emmener le club », a déclaré Milito. Et il a poursuivi: «Je le respecte à la lettre, car c’est le président choisi par les partenaires. D’un autre côté, je tiens à souligner que ce n’est pas d’actualité, car j’en ai parlé à plusieurs reprises avec lui ».

«Je me suis engagé il y a trois ans avec la mission de professionnaliser un domaine fondamental, comme le sport. Je pense que j’ai réussi, avec des erreurs et des vertus les résultats sont en vue. Mais je pense que je n’ai pas été écouté et c’est pourquoi je lui laisse l’espace pour continuer avec ses idées », a ajouté l’ancien attaquant.

En outre, l’idole de l’Académie a nié avoir demandé la révocation d’autres administrateurs, car il n’a pas le pouvoir de le faire. «Les noms passent, car le bouclier doit être au-dessus de toute personne. Les modèles et les structures doivent être discutés. Renouveler les systèmes dont j’ai souffert depuis les années 90. Celles de la chicana, de la déstabilisation et des opérations qui sont inutiles et néfastes pour notre club », a-t-il déclaré.

