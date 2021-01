C’est ainsi que le PSG a présenté Mauricio Pochettino

Après le Paris Saint Germain a officiellement viré l’Allemand Thomas Tuchel, l’Argentin Mauricio Pochettino a été confirmé par le club lui-même comme son remplaçant au poste d’entraîneur. Un peu plus d’un an après son départ de Tottenham, le stratège de 48 ans Il fait à nouveau partie de l’élite du football européen.

L’ancien entraîneur de Southampton et le Espagnol a quitté les Spurs en novembre 2019 avec l’équipe à la quatorzième place de la Premier League, mais laissant derrière lui un cycle réussi dans lequel il a vu le club du nord de Londres se qualifier régulièrement pour le UEFA Ligue des Champions, compétition dans laquelle il a terminé deuxième de la saison 2018/19.

Il est prévu que Poche peut maintenant diriger le Paris Saint Germain le 6 janvier prochain au stadium du Saint-Étienne par Date 18 du championnat de France. Sa première pratique officielle aura lieu demain.

Mauricio Pochettino, heureux de revenir au PSG

«Je suis très heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le conseil d’administration du club pour la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. J’ai de merveilleux souvenirs, en particulier de l’atmosphère unique du Parc des Princes. Je retourne dans le club aujourd’hui avec beaucoup d’ambition et d’humilité et j’ai hâte de travailler avec certains des joueurs les plus talentueux du monde.. Cette équipe a un potentiel fantastique et mon équipe et moi ferons de notre mieux pour tirer le meilleur parti du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons également tout notre possible pour donner à notre équipe l’identité d’un jeu combatif et offensif que les supporters parisiens ont toujours aimé », a déclaré l’Argentin en dialogue avec le site officiel de l’institution.

Pochettino a quitté Tottenham Hotspurs en novembre 2019 (Photo: .)

«Nous sommes très heureux d’accueillir Mauricio Pochettino comme entraîneur de la première équipe. Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain, car le club a toujours été sa maison. Le retour de Mauricio correspond parfaitement à nos ambitions et sera un autre chapitre passionnant pour le club et je suis sûr que les fans l’apprécieront.. Avec la nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s’engage à continuer de construire et de faire progresser le club dans les années à venir », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, Président-directeur général du Paris Saint-Germain

Pochettino, qui était aussi un joueur de PSG entre 2001 et 2003, il occupera la chaire qu’ils ont récemment traversée Tuchel, Emery, Ancelotti et Laurent Blanc, entre autres, ceux qui n’ont pas pu réaliser le rêve du projet qatari d’être des champions d’Europe. Le club parisien a remporté huit des neuf dernières éditions de la Ligue 1 mais le trophée continental est toujours en suspens.

Tandis que Tuchel La saison dernière, il a atteint la définition contre le Bayern lors de la finale 8 à Lisbonne, a fini par battre 1-0 et son cycle a commencé à faiblir au début de cette campagne. Est maintenant où Pochettino Vous serez mis à l’épreuve en tant que chef de l’une des entités les plus puissantes du monde.

Le stratège argentin, qui comptera dans l’équipe des joueurs tels que le Brésilien Neymar, le Français Kylian Mbappé et les Argentins Leandro Paredes, Ángel Di María et Mauro Icardi, aura pour objectif principal de remporter la Ligue des champions, une compétition qui leur échappe historiquement et la saison dernière, ils les avaient comme finalistes.

Le mardi 16 février, ils ouvriront leur huitième de finale contre Barcelone de Lionel Messi au Camp Nou. La revanche aura lieu le 10 mars, dans le Parc des Princes.

LA COMMUNICATION PSG:

PLUS SUR CE SUJET:

Pochettino aurait demandé à la direction du Paris Saint Germain d’engager Lionel Messi

Polémique en France après le départ de Tuchel du PSG: l’interview interdite qui a accéléré son licenciement et la somme millionnaire que coûtera ses adieux

Message de Neymar à Messi après avoir appris qu’ils s’affronteront pour la Ligue des champions