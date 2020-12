29/11/2019 Olga Moreno, dans une image d’archive EUROPE ESPAGNE SOCIETY

MADRID, 29 ANS (CHANCE)

Après avoir découvert une infidélité présumée de José Antonio Canales Rivera à sa petite amie, les rôles se sont retournés contre Antonio David Flores, qui après quelques mois de “tranquillité” relative en matière d’amour, s’est avéré un nouvel amant.

Une jeune femme inconnue qui, pour le moment, préfère ne pas dévoiler son visage ou son visage, mais qui prétend avoir une relation avec le collaborateur depuis 15 ans, qui couchait avec lui deux jours avant son mariage avec Olga Moreno, et qu’elle et ses enfants la connaissent.

Un Antonio David touché, fatigué de son programme révélant une allégation de déloyauté envers sa femme, a annoncé qu’il ne connaissait pas du tout cette femme et qu’il prendrait des mesures juridiques après ses déclarations.

Et, alors que son mari défend sa fidélité sur le tournage de “Sálvame”, Olga préfère faire la sourde oreille et ignorer, une fois de plus, les témoignages qui soulignent qu’Antonio David a été injuste envers elle.

Focalisée sur sa routine et très sérieuse, la sévillane a préféré rester seule si elle rencontre l’amant présumé de son mari ou s’il est vrai qu’elle, Rocío et David Flores, les enfants qu’Antonio David a eu avec Rocío Carrasco, la connaissent. Mettant de côté sa sympathie habituelle pour les journalistes, Olga réagit dans un silence tendu aux nouvelles accusations d’infidélité de son mari envers une femme qu’elle se connaît. Hit play et ne manquez pas sa réaction!

