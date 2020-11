Un résumé des meilleures images de la journée (Infobae) Olivia Culpo a pris quelques jours de repos sur les plages de Cabo San Lucas, au Mexique. Elle était accompagnée de sa sœur Sophia et du mannequin et ami Devon Windsor. Ils ont été vus en train de profiter d’un yacht et ont été encouragés à prendre le soleil sur des toples (Photos: The Grosby Group) Mark Zuckerberg a pratiqué des sports nautiques. L’homme d’affaires était accompagné de la sauveteuse du comté et championne de paddle-board Mariko Strickland Lum, qui l’a aidé et lui a appris quelques tactiques pour équilibrer au-dessus de la planche sur l’eau

Amber Heard ne pouvait s’empêcher d’être heureuse devant la presse qui l’a retrouvée lorsqu’elle est sortie de sa voiture pour rencontrer des amis lors d’une réunion intime chez elle à Los Angeles, en Californie. Selon les médias locaux, la raison était de célébrer le fait que la justice a tranché en sa faveur dans l’affaire contre son ex-mari Johnny Depp

Sortie en famille de Heidi Klum à Berlin, Allemagne. Le mannequin a parcouru les rues de la ville avec sa fille de 16 ans et a été vu entrer dans un magasin de vêtements de sport exclusif. Le mannequin portait un large jogging gris, une veste en cuir noir, des bretelles, un foulard sur la tête et son masque correspondant pour éviter la transmission du coronavirus Keanu Reeves a marché avec Alexandra Grant dans le quartier de Charlottenburg à Berlin. L’artiste a rendu visite à l’acteur en Allemagne car il y a le lieu de tournage de “Matrix 4”, un film pour lequel Reeves a dû changer de look et se raser la tête (dans l’image, il apparaît avec un bonnet de laine) Ewan McGregor et Rebecca Daya ont partagé une journée de tournage à Central Park à New York. Les acteurs avaient une scène d’action qui comprenait des plans pour la minisérie Netflix «Halston». C’est un drame de Ryan Murphy qui révèle l’ascension et la chute du premier créateur de mode américain à devenir célèbre

Lily Allen et David Harbour se sont promenés dans le quartier Soho de New York. Le chanteur anglais – interprète de “The Fear” – et l’acteur de “Stranger Things” se sont mariés en septembre dernier à Las Vegas. Au cours de leur promenade à Manhattan, ils portaient un look confortable et décontracté comprenant un masque pour empêcher la transmission du coronavirus Sortie en famille de Hilary Duff à New York. L’actrice et son mari, Matthew Koma, sont allés faire du shopping et l’actrice a été vue avec sa petite fille dans ses bras. Il s’agit de la première sortie publique après l’annonce que l’artiste de 33 ans est enceinte et attend son deuxième enfant. Cameron Diaz a rendu visite à son styliste à West Hollywood, en Californie. L’actrice a quitté le salon les cheveux mouillés et est montée dans sa voiture pour rentrer chez elle. Elle a été vue avec un look décontracté: jean, baskets en cuir blanc, pull bleu et masque brodé Olivia Palermo a arpenté les rues de Dumbo, Brooklyn, à New York. L’actrice a créé une tendance avec son look: elle portait une robe en laine et un manteau, tous deux dans la gamme des boucaniers gris, camel et un foulard à la gorge. De plus, un masque très cool de différentes couleurs. Elle a complété sa tenue avec des lunettes de soleil et un petit portefeuille en cuir blanc (Photos: The Grosby Group)

